A perícia realizada no celular de João Pedro, amigo do menino Artur, que se afogou no Rio Tramandaí na quarta-feira, 10, revelou que o game Pokémon Go não foi instalado no aparelho, informou nesta quinta-feira, 11, a polícia da cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Antônio Carlos Ractz Jr, o resultado da perícia comprova que o jogo não teve relação com o acidente. O menino, de 9 anos, não sabia nadar e morreu afogado ao cair no rio Tramandaí.

Na ocasião, a polícia civil dizia que constava no histórico da ocorrência de falecimento, registrada pela Brigada Militar, a informação de que as crianças brincavam com o aplicativo no momento do acidente, o que foi negado por João Pedro.

O aplicativo, que chegou ao Brasil no começo de agosto, tem despertado preocupações entre os órgãos de segurança após relatos de acidentes de jogadores que se machucaram ou entraram em locais perigosos enquanto procuravam por pokémons.