Estadão

Agora é que são elas – pelo menos, com as mãos nos controles e celulares. As mulheres são 52,6% dos jogadores de games no Brasil, de acordo com uma pesquisa feita pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), pela Brand New Research e pela produtora de jogos Sioux Interactive. Divulgado nesta quarta-feira, 16, o levantamento mostra que a proporção de mulheres jogando cresceu nos últimos anos – no ano passado, elas eram 47% dos gamers brasileiros; em 2014, 41%.

Segundo Guilherme Camargo, presidente-executivo da Sioux e professor da ESPM, um dos principais fatores para isso é a explosão recente dos jogos casuais e a presença desse tipo de conteúdo em dispositivos móveis. “A plataforma favorita da mulher é o smartphone, o que caracteriza-a como uma jogadora casual, na comparação com os homens, que preferem consoles”, acredita o pesquisador. Para ele, jogos como Just Dance – no qual é possível imitar coreografias de canções pop famosas – e Candy Crush são parte importante nessa transformação.

Os smartphones, por sinal, são a plataforma mais popular entre os jogadores brasileiros: 77% utilizam seus celulares para se divertir, enquanto 66% jogam em computadores e 45,7% se entretêm com consoles. Os smartphones são ainda os dispositivos preferidos para jogar para 34,4% dos gamers, seguidos de perto por PCs (30,1%) e videogames (29,9%). “Não é o preço que motiva essa preferência: um bom smartphone custa tanto quanto um bom console. A mobilidade e a existência de muitos jogos gratuitos é o que faz a diferença”, acredita Camargo, que comandou a operação de games da Microsoft no Brasil até o início de 2013.

Apesar da popularidade dos games como forma de entretenimento no País, apenas 11% dos entrevistados pela pesquisa – que ouviu 2.848 pessoas nos 26 Estados e no Distrito Federal em fevereiro de 2016 – se consideram “gamers de verdade”.

Vivendo no passado. Quando o assunto é o console mais usado pelo brasileiro, a impressão que se tem é que o País está vivendo na década passada: apesar da oitava geração já ter mais de dois anos no mercado nacional, o Xbox 360 (lançado em 2005) é o videogame mais popular, utilizado por 40,9% dos gamers. Ele é seguido de perto pelo PlayStation 2, com 35,3% da preferência nacional. O PS2 foi lançado em março de 2000 no Japão, mas só chegaria oficialmente ao País em outubro de 2009. “O PS2 foi sinônimo de videogame no Brasil por quase dez anos: no hiato de lançamentos entre a época da Gradiente com a Nintendo, até a chegada do Xbox 360, ele reinou sozinho por aqui”, diz Camargo.

Para o pesquisador da ESPM, a nova geração de consoles (composta por Xbox One, Wii U e PS4) “ainda não decolou” no Brasil. “Se o cenário econômico ajudar, 2016 e 2017 devem ser os anos de consolidação desses videogames, mas acho difícil. Estamos há oito meses em instabilidade, e não há preço competitivo que se mantenha com cenário instável”, acredita.

A pesquisa também identificou a preferência por marcas no segmento de smartphones, consoles e o jogo mais popular entre os entrevistados.Entre os smartphones, a Samsung lidera com 32,2%; em consoles, o Playstation está na frente, com 52,9%; e o jogo com maior popularidade de 2015 foi a série de futebol FIFA.