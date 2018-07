Leia mais Polícia agride jovens que caçavam pokémon em Cuiabá

O lançamento do jogo Pokémon Go em Taiwan desencadeou um aumento significativo nas violações de trânsito causadas por pessoas que jogam em seus smartphones enquanto dirigem. As autoridades emitiram 1.210 multas para uso de smartphone no trânsito entre o sábado passado, quando o game foi lançado no país, e a segunda-feira. Mais de 1,1 mil punições foram dadas a pilotos de scooter.

"O país inteiro está usando smartphones como louco para jogar esse jogo na internet", disse Yen San-lung, responsável pela aplicação da lei na divisão de tráfego do departamento de polícia da capital Taipei.

A polícia alertou os usuários para que não joguem no trânsito e está aplicando multas equivalentes a US$ 95 para motoristas de automóvel e de US$ 32 dólares para condutores de scooter, de acordo com reportagens. "Ao dirigir, é fácil se distrair ao usar o celular, e isso causa acidentes", argumentou Yen.

Os jogadores usam seus dispositivos portáteis para procurar personagens virtuais de Pokémon que parecem surgir em lugares onde se sabe que as pessoas se reúnem, como escritórios, restaurantes e museus. No Zoológico de Taipei, era possível ver muitos visitantes usando seus telefones em vez de observar os animais.