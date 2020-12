Tiago Queiroz/Estadão O Museu do Ipiranga passa por restauros desde 2019 e deve reabrir ao público em 2022

Em breve, o Museu do Ipiranga vai ser cenário de games nas escolas do Brasil. Em parceria com o Festival Games for Change América Latina, a instituição está lançando um desafio para o desenvolvimento de jogos que utilizem do acervo, arquitetura e história do Museu, cujo nome oficial é Museu Paulista da USP. A premiação é de R$ 2 mil para os vencedores.

Intitulado Gamers do Ipiranga, o programa quer incentivar a população à pensar no Museu como uma ferramenta de aprendizado também no mundo dos games. Para participar não é necessário ser programador ou ter experiência prévia com jogos e as inscrições podem ser feitas pelo site até 4 de dezembro: https://bit.ly/3mB55xG. É necessário pagar uma taxa no valor de R$210 para garantir a participação, mas o Festival oferece bolsas para quem não puder pagar a inscrição.

"O Novo Museu Ipiranga tem forte atuação nos meios digitais, como a digitalização do acervo junto ao Wiki Movimento Brasil e as exposições no aplicativo Museu do Ipiranga Virtual", conta o vice-diretor da instituição, Amâncio Jorge de Oliveira.

Os vencedores serão anunciados no VIII Festival Games for Change América Latina, que será sediado pela USP entre os dias 5 e 12 de dezembro. Serão selecionados três jogos e cada desenvolvedor vai receber R$ 2 mil e prêmios em criptomoedas WiBX e Moeda da Paz, além de ver a sua criação em escolas e instituições de ensino de todo o País. O desenvolvimento será planejado com a equipe do Museu durante o ano de 2021 e o lançamento dos jogos está previsto para o feriado da Independência do ano que vem, em 7 de setembro.

"Neste momento, ampliamos essas ações convidando a comunidade a participar do desafio Gamers do Ipiranga, para que o público possa aprender sobre o Museu e a nossa história brincando. Esta é mais uma forma de matar a saudade do Museu do Ipiranga até reabrirmos em 2022", afirma Oliveira.

O Museu do Ipiranga está fechado ao público desde 2013 e passa por obras de restauro, ampliação e modernização. A previsão é que a instituição seja reaberta em 2022, na celebração do bicentenário da Independência do Brasil.