Passageiros de trem jogam Pokémon Go em Hong Kong

Os fãs asiáticos do jogo para celular que virou uma febre, o Pokémon Go, estão à caça dos melhores provedores e redes de telecomunicações. Além de capturar os monstrinhos do game, eles têm de vencer os obstáculos impostos por redes de internet instáveis na sua corrida para serem os melhores treinadores de pokémon. Da Indonésia a Hong Kong e Camboja, a enorme popularidade do aplicativo de realidade aumentada da Nintendo está também provocando mudanças no estilo de vida de muitos jogadores, que precisam fazer longas caminhadas na sua busca pelas criaturas.

O jogo foi lançado em muitos países do Sudeste Asiático no dia 5 de agosto, um mês depois de aparecer nos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália.

Na Indonésia, Muchamad Syaifudin, um bancário de 29 anos, disse ter mudado para uma operadora de telefonia móvel que oferecia um pacote de dados melhor, ao passo que seus amigos compraram modems, por US$ 20 cada um, para conseguir melhor conexão. “Podemos trazer os modems para jogar, especialmente em locais onde o sinal é difícil”, disse Syaifudin, por telefone.

Ele e os amigos que vivem em Java, província famosa por seus campos idílicos e montanhas, costumavam passar seu tempo de lazer jogando jogos de estratégia em casa. Mas agora, armados com os novos aparelhos, cada vez mais se aventuram na busca dos pokemóns que aparecem em templos e em outros locais onde as pessoas se reúnem.

Em Hong Kong, os jovens chegam a subir no teto dos bondes durante suas incursões. Em países como Camboja, Laos e Vietnã, o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou tuítes alertando os jogadores para tomarem cuidado com minas que foram colocadas na época da guerra e que continuam na terra sem terem explodido.

O jogo foi lançado oficialmente há duas semanas na Indonésia, mas dezenas de milhares de fãs entusiasmados – em uma população de 250 milhões – já começaram a jogar o Pokémon Go antes, usando truques para acessar lojas de aplicativos de outros lugares.

Os jogadores estão fomentando um boom das fabricantes de modem, como a PT Smartfren Telecom TBK, cujas vendas de modems 4G, que custam em torno de 300.000 rupias (US$ 23) cada um, cresceram cinco vezes em apenas dois meses. A empresa lançou novos aparelhos com mais capacidade de bateria, disse Derrick Surya, vice-presidente de marca e comunicação de marketing da Smartfren.

Mais capacidade. As lojas também se beneficiam uma vez que mais pessoas estão comprando dispositivos para melhorar a conexão e reduzir os gastos com pacotes de dados. “Cada vez mais os consumidores buscam fontes alternativas para aumentar a capacidade da rede móvel”, disse Billy Cahya, vendedor de uma loja de produtos eletrônicos em Jacarta.

Mas o que está em forte aumento é a demanda por inovações no jogo, que vão desde novos personagens até o aumento no número máximo de pokémons que um jogador pode alcançar, disse Muchamad Syaifudin. Outros jogadores se queixam de que as áreas rurais têm poucos Pokéstops, locais nos quais é possível obter itens e equipamentos úteis na caçada dos pokémons. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO