Microsoft Serviço tem jogos como LEGO Batman, Halo, Gears of War e Bioshock

A Microsoft fez uma aposta interessante no futuro dos games nesta terça-feira, 23, ao anunciar que vai disponibilizar no serviço Xbox Game Pass, uma espécie de “Netflix dos games”, os jogos exclusivos do Xbox One – isto é, que saem apenas para o console, sem versões para os rivais Nintendo Switch e PlayStation 4 – em sua data da lançamento.

Criado no ano passado, o Game Pass é uma biblioteca que permite que qualquer jogador tenha acesso a um número ilimitado de games, mediante o pagamento de uma assinatura mensal – no Brasil, a subscrição custa R$ 30 ao mês.

Com a novidade, lançamentos como Sea of Thieves e futuras versões de franquias famosas, como Forza, Halo e Gears of War, estarão presentes no serviço assim que chegarem ao mercado – inicialmente, o Game Pass possuía apenas jogos de catálogo, lançados há meses ou até mesmo para versões anteriores do console, como o Xbox 360.

Entre os títulos já confirmados, também estão destaques da linha do Xbox One para 2018, como State of Decay 2 e Crackdown 3. “Sabemos que nossos fãs valorizam uma variedade de jogos por um preço mensal acessível. Também ouvimos que a capacidade de jogar novos títulos blockbuster no Xbox Game Pass é importante”, disse Phil Spencer, chefe da área de games da Microsoft, em comunicado oficial publicado no site da Microsoft.

“Acreditamos que o Xbox Game Pass será um catalisador para criar novas oportunidades para desenvolvedores e editores de jogos, proporcionando novas formas de jogar”, afirmou ainda Spencer.

14 games para jogar no Game Pass, o 'Netflix do Xbox'











Chamado por aí de 'Netflix dos games', o Xbox Game Pass é um serviço de assinatura que permite aos jogadores do Xbox One ter acesso a uma biblioteca de mais de 100 jogos. O serviço vai chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 1, e vai custar R$ 29,90 por mês. Foto: Microsoft Entre os games selecionados para a biblioteca, há jogos clássicos que se misturam com a história da própria marca Xbox. É o caso de Gears of War: Ultimate Edition, versão remasterizada do primeiro jogo da franquia de Marcus Fenix Foto: Microsoft Outro é Halo 5: Guardians, mais recente volume da série de jogos de tiro que ajudou o Xbox a se consolidar no mercado. Foto: Warner Lançado pela Warner em 2015, na esteira do novo filme da saga, Mad Max é outro game presente na coleção do Game Pass. Foto: Roll7 O independente OlliOlli é uma boa pedida para quem sente saudade de jogos de skate -- seus gráficos simples escondem uma jogabilidade muito divertida Foto: 2K Primeiro game da série de tiro da 2K, Borderlands tem um senso de humor único e missões em um cenário pós-apocalíptico. Foto: Insomniac Games Feito pela Insomniac Games, de Ratchet & Clank, o exclusivo Sunset Overdrive saiu em 2014 e tem uma jogabilidade muito divertida. Foto: Capcom Lançada em 2016, a coleção de jogos do mascote da Capcom reúne clássicos dos anos 1980 e início dos anos 1990 Foto: Drinkbox Misto de jogo de luta e plataforma com um tempero digno da melhor pimenta mexicana, Guacamelee é uma das grandes surpresas da nova geração de consoles até aqui. Sua história – feita pelo estúdio canadense Drinkbox – é uma bela amostra de como uma cultura específica pode servir de pano de fundo para um jogo. Foto: Techland Feito pela polonesa Techland, Dead Island é um dos principais games de zumbi dos últimos anos. Foto: Hue Grata surpresa, o jogo Hue tem proposta simples que acaba arejando um gênero comumente ignorado pelas grandes produtoras Foto: Playdead Limbo – o game, lançado em 2010 ainda para o Xbox 360 –, foi um dos primeiros títulos a se aproveitar das lojas digitais para chegar ao público. Desde 2010, o jogo vendeu mais de 3 milhões de cópias com seu universo em preto e branco, bastante melancólico, e uma jogabilidade simples, mas desafiadora. Foto: TT Games Lego Batman une o melhor de dois mundos: um dos melhores super-heróis e a graça dos jogos da franquia Lego, acessível para crianças de 6 a 99 anos de idade Foto: Derek Yu Um dos principais games indie da história, Spelunky tem exploração e mapas que mudam a cada partida Foto: Rare Lançado em 1998 para o Nintendo 64, Banjo-Kazooie ganhou uma versão especial para o Xbox 360, que também pode ser jogada no Xbox One.

Economia. À primeira vista, a ideia pode parecer um contrasenso econômico para a Microsoft – afinal, jogos novos custam entre R$ 100 e R$ 200 e é possível jogar diversos títulos em um mês com a assinatura do Xbox Game Pass.

No entanto, dados mostram que a maioria dos jogadores costuma comprar poucos games para seus consoles – segundo estimativas do site norte-americano VGChartz, o tamanho médio da biblioteca de um jogador de Xbox One é de 6,5 títulos, considerando o total de consoles e de jogos vendidos para o videogame entre seu lançamento, em novembro de 2013, e agosto de 2017. É uma média de pouco mais de um jogo por ano – isso sem considerar o preço de promoções. Além disso, o gasto com um jogo novo depende do interesse do jogador por um título em específico – o que transforma a compra em algo incerto.

Por outro lado, ao fazer a assinatura do Xbox Game Pass, o jogador se transforma em um consumidor recorrente da Microsoft, mesmo que pagando uma quantia menor todo mês (R$ 30 no Brasil ou US$ 10 nos EUA). Se somado ao gasto do jogador com a conta da Xbox Live Gold (R$ 30 por mês no Brasil ou US$ 10 nos EUA), que permite o acesso a partidas online, esse valor começa a se tornar bastante atraente para a empresa de Redmond, mesmo com os planos anuais, com desconto, para o Game Pass e a Live Gold.

Além disso, a mudança de perfil – focada não na venda de jogos, mas sim na de um serviço de games – está alinhada com a nova estratégia da Microsoft, mais próxima de ser uma empresa de computação em nuvem, se distanciando da empresa que criava (e vendia) programas em caixinhas, como o sistema operacional Windows e o pacote de produtividade Office.