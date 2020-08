Bloomberg/Troy Harvey A demanda pelo Switch vem crescendo no mundo todo em função das medidas de isolamento social

O console Switch, da Nintendo, será lançado oficialmente no Brasil. Sem relevar datas, o perfil oficial da Nintendo of America confirmou nesta quarta-feira, 19, a chegada do console ao País, dizendo que mais informações serão divulgadas em breve.

A demanda pelo Switch vem crescendo no mundo todo em função das medidas de isolamento social. Nos últimos resultados financeiros da Nintendo, divulgados no início deste mês, a empresa registrou um aumento de mais de cinco vezes no lucro trimestral, impulsionado pela crescente demanda pelo console e pelo popular jogo ‘Animal Crossing: New Horizons’.

A Nintendo vendeu 5,7 milhões de unidades do Switch no segundo trimestre deste ano e pretende vender ao todo 19 milhões de unidades do console neste ano fiscal.

Ainda não há informações sobre o preço e sobre os títulos de jogos do Switch no Brasil.