AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York

A Nintendo anunciou nesta terça-feira, 31, que chegou à marca de 19,7 milhões de unidades vendidas do Nintendo Switch, seu mais recente console, lançado em março do ano passado. Os dados fazem parte do balanço da empresa para o segundo trimestre de 2018 – no período, a empresa vendeu apenas 1,8 milhão de aparelhos, mas teve bom desempenho com a venda de jogos para o console.

Ao todo, 17,9 milhões de jogos foram comercializados entre abril e junho de 2018, um salto de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado. Destaque para as vendas de Mario Tennis Aces, lançado em 23 de junho, que alcançou 1,38 milhões de unidades vendidas em poucos dias, e Donkey Kong: Tropical Freeze, reedição do jogo do Wii U, que chegou a 1,4 milhão em vendas em apenas um mês. As boas vendas ajudaram a companhia japonesa a ter crescimento de 88% de lucro no 2º tri, contra o mesmo período de 2017, batendo a marca de US$ 275 milhões. Já a receita, por sua vez, subiu 9% contra o ano passado, chegando a US$ 1,5 bilhões.

Os bons números empolgaram os investidores, fazendo as ações da empresa operarem com alta de 3,6% às 13h22 (horário de Brasília), sendo negociadas a US$ 42,69. Além disso, a japonesa também fez previsões otimistas para os próximos trimestres, quando pretende lançar jogos como Super Smash Bros Ultimate e Pokémon Let's Go Pikachu, que prometem boas vendas. Outro destaque é a previsão de lançamento do serviço para partidas online do Nintendo Switch, que poderá render assinaturas à empresa. Juntos, games e serviço podem ajudar a Nintendo a bater sua meta de vender 20 milhões de Nintendo Switch neste ano fiscal, que vai até março de 2019.

Outras áreas. A empresa também apresentou bom desempenho em outras áreas. Relançado em junho de 2018, a edição retrô do Nintendo Entertainment System teve 1,26 milhão de unidades vendidas. Já o Labo, kit de acessórios de papelão da empresa para o Switch, teve 1,39 milhão de unidades vendidas.

Já a área de games para dispositivos móveis da japonesa faturou US$ 81 milhões no segundo trimestre. É um número que deve crescer consideravelmente nos próximos meses, especialmente quando a companhia lançar Mario Kart Tour para os celulares. O jogo é inspirado na série de corrida Mario kart, uma das mais amadas pelos fãs de seus videogames.