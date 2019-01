AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira, 31, que chegou à marca de 32,27 milhões de unidades do Switch vendidas em todo o mundo. Lançado em março de 2017, o videogame teve seu melhor trimestre de vendas no final do ano passado, com 9,4 milhões de consoles comercializados. As boas vendas ajudaram a empresa a ter lucro de US$ 1,46 bilhão no último trimestre de 2018, em seu melhor resultado para o período em nove anos. Já a receita ficou na casa de US$ 5,6 bilhões.

No entanto, o belo desempenho ficou abaixo do esperado para a empresa japonesa: a companhia, que tinha a meta agressiva de vender 20 milhões de aparelhos entre abril de 2018 e março de 2019, reduziu essa previsão em 15%.

Agora, a Nintendo espera que o Switch tenha 17 milhões de unidades vendidas até o fim de seu ano fiscal, que se encerra em 31 de março. Para isso se concretizar, a empresa precisará vender mais 2,5 milhões de unidades do Switch em dois meses.

A Nintendo também reviu para baixo a projeção de vendas do portátil 3DS, sinalizando a necessidade da empresa em encontrar novas fontes de receita. “Não trabalhamos duro o suficiente para convencer os consumidores sobre as vantagens do Switch”, disse o presidente executivo da Nintendo, Shuntaro Furukawa, em comunicado a investidores.

A empresa também está preocupada com a criação de novas fontes de receitas, uma vez que o Switch respondeu por nada menos que 90% de seu faturamento no período. Há anos, a Nintendo busca criar jogos para dispositivos móveis, mas nesse trimestre, a notícia é ruim: a empresa adiou o lançamento de uma versão para celulares de seu game de corrida Mario Kart para o segundo semestre de 2019.

Games. Como de regra no mercado de videogames, o lançamento de grandes jogos auxilia as vendas dos consoles – e com a Nintendo não foi diferente no final de 2018. A empresa teve um grande semestre com os lançamentos de Super Smash Bros. Ultimate, que vendeu 12,1 milhão de unidades em menos de um mês, e Pokémon Let's Go, com 10 milhões de cópias vendidas desde novembro.

Ao todo, a empresa vendeu 94,6 milhões de jogos para o Switch no período entre outubro e dezembro de 2018. Já as vendas históricas de games para o Switch estão na casa de 163,61 milhões de unidades.

Para 2019, a empresa tem boas promessas de lançamentos: estão previstos para chegar ao mercado jogos das franquias Animal Crossing, Yoshi e Pokémon, bem como um novo título da série Metroid.