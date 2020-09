Nintendo Principal anúncio foi o de Super Mario 3D All Stars, que vai reunir Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy em um pacote só.

Bolo, guaraná, muitos doces e um pacotão de nostalgia: é assim que a Nintendo pretende comemorar os 35 anos de seu principal personagem, o encanador bigodudo Mario. Prestes a fazer aniversário – a data de lançamento do primeiro jogo da franquia Super Mario é 13 de setembro de 1985 –, o personagem será lembrado em uma série de lançamentos e relançamentos anunciados pela companhia japonesa nesta quinta-feira, 3.

Entre os principais destaques, está o lançamento de Super Mario 3D All Stars, título que vai reunir três jogos de aventuras do encanador das últimas décadas para o Nintendo Switch. Previsto para chegar às lojas em 18 de setembro e com venda limitada até março de 2021, o pacote inclui Super Mario 64 (do Nintendo 64), Super Mario Sunshine (do Game Cube) e Super Mario Galaxy (do Wii).

Além dos três jogos, o título também incluirá a trilha sonora oficial dos games. Também chegará em breve ao Switch uma remasterização de Super Mario 3D World, lançado originalmente para o Wii U em 2012.

Para quem assina o serviço online da Nintendo, o aniversário será lembrado com o lançamento de Super Mario All Stars (que reúne os primeiros jogos do encanador) para a biblioteca do Super Nintendo – o game pode ser jogado gratuitamente pelos assinantes. Outra novidade é Super Mario Bros 35, que vai colocar 35 jogadores para competir entre si pela internet enquanto disputam fases do primeiro jogo de plataforma do encanador, em uma espécie de “Fortnite de fases de Mario”.

Nos Estados Unidos, a empresa vai lançar ainda uma edição retrô do jogo portátil Game & Watch com dois jogos do encanador bigodudo. Vendida por US$ 50, a edição segue na linha de lançamentos nostálgicos da companhia – há alguns anos, a empresa lançou reedições do Nintendo Entertainment System (NES) e do Super Nintendo com jogos na memória e controles iguais aos originais.

Novo Mario Kart terá carro de controle remoto

O anúncio mais surpreendente do dia, no entanto, foi o novo jogo da série de corrida Mario Kart – e o primeiro título original da série para o Nintendo Switch. Chamado de Mario Kart: Home Circuit, o jogo virá com carrinhos de controle remoto e terá funções de realidade aumentada .

Isso porque graças a câmeras colocadas em cada carro e um conjunto de “pontos de passagem”, o jogador poderá criar pistas em sua própria casa e usar o carro de controle remoto para disputar as corridas em um modo que borra as fronteiras entre o mundo físico e o digital. O jogo chegará às lojas em 16 de outubro e virá com um carrinho (de Mario ou de Luigi), além dos pontos de passagem. Nos EUA, vai custar US$ 100. Veja o trailer abaixo: