Pei Li/Reuters O novo console provavelmente será lançado com preço superior ao original de US$ 300

Uma nova versão do Nintendo Switch pode estar a caminho. Segundo fontes da Bloomberg, o novo console está quase pronto para ser apresentado ao mercado. A Nintendo planeja começar a montagem de seu novo switch em julho e lançar o substituto em setembro ou outubro — isso se a falta de semicondutores que a indústria enfrenta não atrasar o lançamento.

O anúncio acontece para que as desenvolvedoras parceiras possam apresentar novos jogos durante a E3, principal feira de games que acontece online entre 12 e 15 de junho. O novo console provavelmente será lançado com preço superior ao original de US$ 300.

Segundo Bloomberg, a Nintendo deve comercializar durante um período ainda não determinado três versões do consoles: a padrão atual, a Lite e a nova versão. Após esse período, o Switch padrão será aposentado. Rumores indicam que o novo videogame rodará jogos em 4K e a 60FPS, terá tela Amoled e chipset Tegra X1+, da Nvidia.

A expectativa da Nintendo é repetir o sucesso da geração atual do Switch. No início de maio, a Nintendo anunciou que as vendas totais do Switch chegaram a 84,5 milhões de unidades ao redor do mundo até ao dia 31 de março.