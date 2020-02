Pei Li/Reuters Mesmo sem lançamentos, a produção está sendo afetada pelo coronavírus

A Nintendo disse nesta quinta-feira, 6, que atrasos na produção e no envio de seu console Switch e seus periféricos para o mercado japonês devido ao surto do coronavírus eram "inevitáveis". O presidente executivo da empresa, Shuntaro Furukawa, disse na semana passada que a produção na China do popular dispositivo estava sendo afetada pelo vírus.

A Nintendo começou a transferir parte de sua produção da China para o Vietnã em 2019, quando as cadeias de fornecimento foram atingidas pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas não tem capacidade suficiente no país do sudeste asiático para compensar a interrupção causada pelo surto do coronavírus.

O fornecimento do acessório Ring Fit Adventure para o Switch, já difícil de encontrar em alguns países, também está sendo afetado, acrescentou a Nintendo. O número de mortos pelo coronavírus na China continental aumentou de 73 para 563, com o total de casos confirmados em mais de 28 mil pessoas no país.