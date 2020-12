Issei Kato/Reuters A Nintendo eShop estará disponível a partir da próxima semana

A Nintendo anunciou nesta segunda-feira, 30, que vai lançar uma loja online de videogames no Brasil na próxima semana, integrando o serviço que ainda não existia no País. A empresa também divulgou que vai habilitar o português do Brasil como língua para o sistema do Switch – anteriormente, era preciso usar o videogame em inglês ou em português de Portugal.

O lançamento da Nintendo eShop no País possibilitará que usuários brasileiros comprem jogos em mídia digital para o Nintendo Switch pelo próprio console – hoje, a compra só é possível através do resgate de códigos, adquiridos pela internet, pelo site da própria empresa, o Loja Nintendo, ou em lojas físicas de varejistas.

A companhia informou que a loja será lançada em 7 de dezembro, com cerca de 400 títulos, aceitando pagamentos em real. É mais um passo para a Nintendo no Brasil, depois de lançar a Loja Nintendo no final de 2018 e de trazer o Nintendo Switch oficialmente ao País em setembro, mais de três anos após seu lançamento global.

Com a chegada da eShop, os brasileiros também poderão baixar aplicativos para seu Switch – caso do YouTube – e fazer parte do MyNintendo, um programa de recompensas a partir de compras feitas na loja. Também será possível fazer reservas de jogos (as chamadas pré-vendas) e ofertas especiais.