Kim Kyung-Hoon/Nintendo Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo

O presidente-executivo da Nintendo, Shuntaro Furukawa, afirmou nesta sexta-feira, 31, que a empresa não tem planos de lançar uma nova versão do console Switch neste ano, descartando rumores de que a empresa iria vender uma versão melhorada do aparelho.

O Switch está há três anos no mercado, e em setembro a Nintendo lançou uma versão portátil do console. Os comentários do presidente da empresa foram feitos um dia após a Nintendo atualizar os números de previsão de vendas do Switch para 19,5 milhões de unidades, no ano fiscal que se encerra no final de março – uma estimativa anterior calculava 18 milhões de unidades. O novo número foi considerado como conservador por muitos analistas.

Após a fala do presidente da Nintendo, as ações da companhia caíram quase 5%, para o menor nível desde o início de novembro.

A Nintendo vendeu 17,7 milhões de unidades do Switch nos nove meses encerrados em dezembro, elevando o total de vendas do aparelho desde o lançamento para 52 milhões.