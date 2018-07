Desde os anos 1990, a Nintendo criou uma marca no mundo dos games ao lançar videogames de mesa – como o Super Nintendo e o Wii – e portáteis – como o Game Boy e o Nintendo 3DS. Para o futuro, a empresa parece ter resolvido juntar os dois caminhos em um só: segundo o site Eurogamer, o próximo videogame da japonesa, o Nintendo NX, será um console "portátil de mesa" – isto é, que poderá ser levado para qualquer lugar, mas também conectado a uma televisão.

Segundo a publicação especializada em games, há ainda outras duas grandes novidades para o Nintendo NX: no lugar das mídias em disco (como DVDs e Blu-rays), o console utilizará cartuchos – no texto, o site diz que a Nintendo recomenda às desenvolvedoras usarem chips com capacidade para até 32 GB de armazenamento.

Reprodução/Eurogamer Imagem-conceito do controle Nintendo NX publicada pelo Eurogamer: botões de controle poderão ser destacados da tela.

Além disso, o controle do NX – que deve ser bastante semelhante ao do Wii U, parecido com um tablet – poderá ter seus botões destacáveis, permanecendo apenas com a tela ao redor. De acordo com o Eurogamer, o NX terá um sistema operacional próprio, usando processadores da Nvidia, e será apresentado ao público em setembro deste ano. Procurada pelo site, a Nintendo não respondeu à reportagem.

Resultados. O Nintendo NX – se esse de fato for seu nome – chegará ao mercado sob pressão, buscando superar os maus anos do Wii U para a empresa do encanador Mario.

Desde seu lançamento, em novembro de 2012, o Wii U vendeu 12,8 milhões de unidades – número bem abaixo dos mais de 35 milhões de PlayStation 4, da Sony, e também dos cerca de 20 milhões de Xbox One, da Microsoft, já comercializados até então. A comparação fica ainda pior porque PS4 e Xbox One chegaram ao mercado um ano após o Wii U, em novembro de 2013.

O videogame já tem alguns titulos confirmados: entre eles, estão uma nova versão de Just Dance, da Ubisoft, bem como um novo jogo do ouriço azul Sonic – que foi há muito tempo rival da Nintendo. Além disso, o próximo The Legend of Zelda também estará presente no NX, e pode-se esperar que a Nintendo crie novas versões de jogos como Mario Kart, Super Mario Bros. e Pikmin para o console.