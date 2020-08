Troy Harvey/Bloomberg A demanda pelo Switch vem crescendo no mundo todo em função das medidas de isolamento social

A Nintendo planeja lançar uma versão atualizada do seu console Switch em 2021, de acordo com uma reportagem da agência de notícias Bloomberg, publicada nesta terça-feira, 25. A nova versão será equipada com um hardware mais potente e terá uma lista de novos jogos, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo a reportagem, entre as atualizações do Switch estará o suporte à definição 4K. Na lista dos novos jogos, haverá games da própria Nintendo e também de outros estúdios parceiros. As especificações detalhadas do console ainda estão sendo finalizadas, disse a Bloomberg.

A demanda pelo Switch vem crescendo no mundo todo em função das medidas de isolamento social. Nos últimos resultados financeiros da Nintendo, divulgados no início deste mês, a empresa registrou um aumento de mais de cinco vezes no lucro trimestral, impulsionado pela crescente demanda pelo console e pelo popular jogo ‘Animal Crossing: New Horizons’.

Na última quarta-feira, 19, a Nintendo anunciou o lançamento do Switch no Brasil — porém, ainda não há informações sobre o preço e sobre os títulos de jogos do Switch no Brasil.