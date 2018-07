Reuters

O Wii U parece estar cada vez mais perto de seu game over: de acordo com reportagem publicada pelo jornal japonês Nikkei, a Nintendo vai encerrar a produção industrial do seu atual console até o final de 2016. A proposta, segundo o Nikkei, é que as fábricas da empresa comecem a produzir o Nintendo NX, próximo videogame da empresa, que pode ser lançado até o final do ano.

Segundo a publicação, a Nintendo deve encerrar a produção do Wii U prematuramente devido ás baixas vendas do console – lançado em novembro de 2012, o Wii U vendeu menos de 13 milhões de unidades, de acordo com dados da própria empresa. Foi um grande golpe nas expectativas da Nintendo, especialmente se for considerado que o antecessor do Wii U, o Wii, vendeu mais de 100 milhões de unidades.

O Wii U também vendeu menos do que o Xbox One, da Microsoft (que gira em torno das 19 milhões de unidades vendidas) e do PlayStation 4, da Sony, que chegou a 35 milhões no final de 2015. Além da inferioridade numérica, o Wii U está há mais tempo no mercado: PS4 e Xbox One foram lançados um ano depois que o último videogame da Nintendo, em novembro de 2013.

Procurada pelo Nikkei, a Nintendo não comentou o assunto. Na semana passada, a empresa lançou no Japão o seu primeiro jogo para smartphones. Chamado de Miitomo, ele foi produzido em parceria com a também japonesa DeNA e é basicamente um aplicativo com funções sociais.

Horizonte. Enquanto as rivais Sony e Microsoft ainda começam a amadurecer seus consoles PlayStation 4 e Xbox One, a Nintendo já se prepara para lançar uma nova plataforma de jogos.

Atualmente, o console tem o nome de projeto de Nintendo NX, e, segundo rumores, poderá ser lançado até o final deste ano. Segundo rumores, o console deverá ter uma versão de mesa e uma versão portátil, e possivelmente o jogo de luta Super Smash Bros. será um dos títulos de estreia.