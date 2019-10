Nintendo/Divulgação Nintendo apresenta o Switch Lite

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira, 31, que o Nintendo Switch, seu atual videogame, chegou à marca de 41,7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Só no último trimestre, foram 4,8 milhões de consoles – 50% a mais que no mesmo período do ano passado.

Destes, 1,85 milhões de aparelhos foram da versão Switch Lite, que chegou ao mercado em setembro e é apenas portátil, mas custa US$ 100 a menos que a a versão normal, que pode servir tanto como videogame de mesa quanto ser jogado em qualquer lugar.

A versão normal do Switch, por sua vez, também ganhou uma renovação com uma bateria melhor, tendo 2,85 milhões de unidades vendidas. Os bons números impressionaram especialmente porque o período não teve lançamento de nenhum grande jogo da empresa – as principais novidades foram de Fire Emblem: Three Houses, franquia que faz bastante sucesso no Oriente, e de The Legend of Zelda: Link's Awakening, nova versão do jogo lançado nos anos 1990.

Para o período até o final do ano, porém, a expectativa é promissora: neste trimestre, a empresa vai lançar jogos como Luigi's Mansion 3 e dois novos títulos de Pokémon (Sword e Shield), uma franquia que sempre atrai os fãs. A expectativa da empresa é que o Switch ultrapasse o Super Nintendo (SNES) em vendas até 31 de dezembro – os números finais, porém, só devem ser divulgados em janeiro de 2020.

Ao todo, a empresa teve receita de US$ 2,5 bilhões no 3º trimestre de 2019 e lucro de US$ 615 milhões.