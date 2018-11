YouTube Aparelho terá suporte inclusive para vídeos do YouTube em 360 graus; será possível "pilotar" ângulo com ajuda do joystick

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira, 8, que o Nintendo Switch, seu mais recente videogame, ganhou finalmente um aplicativo oficial do YouTube. O "finalmente" tem um motivo: o lançamento do aplicativo acontece um ano e oito meses depois que o Switch chegou ao mercado.

Segundo o YouTube, o aplicativo pode ser baixado oficialmente pela loja da Nintendo, a eShop, gratuitamente. De acordo com a empresa, o aplicativo terá suporte a vídeos 360 graus, que poderão ser controlados com o joystick do videogame. Além disso, também é possível usar a tela sensível a toque do aparelho para navegar pelo aplicativo, tal como em um smartphone.

Os usuários poderão ainda entrar no YouTube com suas contas oficiais do Google – se tiverem assinaturas do YouTube Premium, por exemplo, poderão baixar vídeos para o dispositivo e assistir em qualquer lugar, graças à mobilidade do Switch.

Com a adesão do YouTube, o Switch preenche uma lacuna importante. No entanto, outro popular aplicativo de vídeos segue longe do videogame: o Netflix, que já tem versões para outros videogames há anos.