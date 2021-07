Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch Lite é a versão de baixo custo e é exclusivamente portátil

Um ano após desembarcar no Brasil, a linha do Nintendo Switch será expandida no País em setembro, com o lançamento oficial da versão Lite por aqui, conforme anunciou a Nintendo nesta terça-feira, 6. A data exata ainda não foi divulgada, mas o preço sugerido de venda é de R$ 1.899. O aparelho estará disponível nas cores amarelo, turquesa e coral.

O Nintendo Switch Lite é a versão exclusivamente portátil do Switch e foi lançada no mercado internacional em setembro de 2019. O Switch Lite é compatível com todos os jogos da versão padrão, com a diferença de não poder ser integrado à TV e com controles Joy-Con não destacáveis – ou seja, não podem ser separados do corpo do console.

O Lite também não possui modo de superfície estável nem vibração em HD, e sua tela LCD multi-touch é ligeiramente menor que a do Switch padrão, com 5,5 polegadas. Assim como a versão convencional, o Lite também tem capacidade de 32GB de armazenamento, que pode ser expandida com cartões microSD vendidos separadamente.

A proposta é ser uma versão mais leve, simples e barata do Switch padrão, que chegou ao Brasil em setembro de 2020 com preço sugerido de R$ 3 mil. Nos Estados Unidos, o Lite tem preço sugerido de US$ 200, cerca de R$ 1.032 na conversão direta com o câmbio atual.

Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch com tela OLED é a versão 'turbinada' do console portátil da empresa

Mercado internacional receberá versão OLED

Ainda, a Nintendo anunciou um Switch turbinado. O novo modelo trará tela OLED e deve ser lançado no mercado internacional no dia 8 de outubro, com previsão de chegar ao Brasil somente em 2022.

A nova versão do console terá tamanho parecido com a convencional, mas com uma tela OLED maior, de 7 polegadas, para cores mais vivas e contraste mais nítido. É a mesma tecnologia encontrada nos smartphones de ponta do mercado.

Assim como a primeira versão, o novo aparelho também permitirá modo multi-jogadores com Joy-Cons destacáveis, além do modo portátil. O modelo OLED virá com um suporte largo e ajustável para modo mesa, um novo dock com entrada LAN com fio embutida, 64GB de armazenamento interno e áudio otimizado para modos portátil e mesa.

O Switch OLED tem preço sugerido de US$ 350. Todos os atuais jogos para Switch são compatíveis com o novo modelo.