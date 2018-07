Timothy Clary/AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York: tela pode ser separada dos controles e servir como TV para festas ao ar livre, por exemplo

O Nintendo Switch, novo console da empresa japonesa, chegou à marca de 1,5 milhão de unidades vendidas apenas em sua primeira semana de mercado. Os números são da consultoria SuperData, especializada em videogames, e se referem às vendas do aparelho entre os dias 3 e 10 de março, quando chegou aos mercados de Estados Unidos, Japão, Europa, Canadá e Austrália.

Para divulgar o número, a SuperData se baseou em números divulgados por consultorias de mercado como a alemã GfK e a revista japonesa especializada em games Famitsu. De acordo com a empresa, só nos Estados Unidos, foram vendidos mais de 500 mil unidades do Switch; já no Japão, foram 360 mil videogames. Outro dado interessante é que uma boa parte dos compradores do Switch também decidiram comprar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, principal título do videogame até aqui -- segundo a empresa, o jogo já vendeu 1,34 milhões de cópias para o Switch.

A Nintendo, por sua vez, ainda não divulgou números oficiais sobre as vendas do videogame -- é esperado que a empresa o faça apenas em abril, quando divulgará os dados de seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2017 ao mercado. Caso os números se confirmem, o Switch já terá 10% de unidades vendidas de toda a vida útil do Wii U, último videogame lançado pela Nintendo.

O Switch o primeiro console que a Nintendo lança desde 2012, quando colocou à venda o Wii U, que vendeu ao todo 14 milhões de unidades – bem menos que os rivais Xbox One e PlayStation 4, lançados um ano depois.

A princípio, o Switch consiste em dois aparelhos: uma caixa com tela sensível a toque de 6,2 polegadas – que armazena a parte responsável pelo processamento do videogame, um controle com dois pares de quatro botões e dois comandos direcionais analógicos, além de um dock para deixar na estante para encaixar o aparelho na hora de jogar na tela da TV.

A inovação está na forma como esses elementos podem ser combinados: o controle pode ser dividido em dois, caso amigos queiram jogar juntos; os joysticks também podem ser acoplados à tela, para jogar na rua; se o jogador estiver distante da TV, a tela do Switch poderá ser usada como TV independente, e os controles podem ser divididos entre dois amigos.