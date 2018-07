REUTERS

A fabricante de videogames Nintendo divulgou nesta quarta-feira, 28, lucro operacional mais fraco do que esperado para os meses de julho a setembro. Entretanto, a empresa japonesa manteve a perspectiva para os resultados do ano, citando as vendas firmes do console de videogames portátil 3DS e planos para entrada no mercado de jogos para smartphones.

Leia também:

30 curiosidades sobre o Mario

O lucro operacional da Nintendo no segundo trimestre fiscal caiu para ¥ 7,8 bilhões (equivalente a US$ 64,77 milhões) ante ¥ 9,3 bilhões obtidos um ano antes. A média de expectativas do mercado apontava resultado positivo de ¥ 9,3 bilhões.

Em janeiro deste ano, a Nintendo anunciou o primeiro balanço positivo da empresa após três anos consecutivos com prejuízos no caixa. Entretanto, o lucro foi baixo e a empresa japonesa faturou apenas ¥ 31,8 bilhões.

Os resultados são os primeiros desde que o presidente-executivo Tatsumi Kimishima sucedeu Satoru Iwata, que morreu de câncer este ano, após um longo período no comando da Nintendo.

Em maio, a Nintendo anunciou que entraria em definitivo no mercado de games para dispositivos móveis, setor que até então era ignorado pela empresa. Segundo a companhia, cinco games para celulares e tablets serão lançados até 2017. Um deles — e que causou furor nas redes sociais — é o Pokémon Go, que irá misturar realidade virtual com os personagens do jogo.

Outro ponto que ajudou a manter o entusiasmo com a companhia são as vendas do portátil 3DS. Em março deste ano, a companhia anunciou que superou as vendas do PlayStation 4 (Sony) e do Xbox One (Microsoft) nos EUA, com a venda de mais de 395 mil unidades no país.

/COM REUTERS