Nintendo Jogo chegará ao mercado em julho de 2019

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira, 13, uma série de novos games que vão chegar ao Nintendo Switch nos próximos meses. Entre os destaques, uma nova versão de Super Mario Maker, jogo que permite ao usuário criar suas próprias fases dos games de plataforma do encanador Mario e compartilhá-las com amigos pela internet.

O jogo, chamado de Super Mario Maker 2, vai chegar ao mercado em junho deste ano. Sua primeira versão foi lançada em 2015 para o Wii U – o game fez sucesso e gerou fãs, a despeito de ter sido lançado para o console menos vendido da história. Uma reedição para o Switch era aguardada há tempos.

Pelo trailer divulgado pela Nintendo, durante a transmissão ao vivo Nintendo Direct realizada nesta quarta-feira, é difícil saber quais serão as novidades para o game – além, é claro, da versão para o Switch. Veja abaixo:

Zelda. Outra novidade anunciada pela empresa será um remake de Link's Awakening, um dos principais games da série The Legend of Zelda. O jogo, lançado inicialmente para o Game Boy em 1993, vai ganhar uma versão em 3D e chegará ao Switch até o final do ano.

Além disso, a empresa anunciou a chegada de Tetris 99, uma versão "à la Fortnite" do clássico game do russo Alexey Pajitnov. No jogo, que será exclusivo para assinantes do Nintendo Switch Online, 100 jogadores vão se enfrentar online em uma batalha de Tetris – quem deixar a tela ser preenchida morre e vence quem ficar por último.