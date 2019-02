Nintendo Games se passarão em continente inspirado na Grã-Bretanha e chegam ao mercado até o final deste ano

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira, 27, que vai lançar dois novos jogos de Pokémon até o final do ano. Chamados de Pokémon Sword e Pokémon Shield, os títulos chegarão ao Nintendo Switch, atual console da empresa, até o final de 2019.

Em transmissão realizada pela internet, a empresa divulgou que os jogos trarão criaturas e continente novos à franquia, cujos primeiros títulos foram lançados neste mesmo 27 de fevereiro de 1996. Entre os monstrinhos, haverá um macaco chamado Grookey e um coelho chamado Scoorbunny.

A meta da empresa é que os jogos consigam elevar as vendas do Switch, lançado em março de 2017 e considerado um híbrido entre consoles de mesa e portáteis. Desde seu lançamento, o Switch já vendeu 32,3 milhões de unidades em todo o mundo. Apesar de ser um dos videogames de melhor vendagem na história da Nintendo, o aparelho decepcionou as expectativas da fabricante, que esperava vender 40 milhões de unidades em seus dois primeiros anos.

Com os dois títulos de Pokémon, a Nintendo tem um calendário de lançamentos interessante em 2019: além dos jogos da franquia, haverá games de Mario, Zelda e Yoshi previstos para este ano.

Com isso, a empresa busca seguir uma das regras clássicas do mercado de videogames: lançar títulos que cativem os consumidores a comprarem consoles (e assim, também comprarem mais jogos). No ano passado, a dupla de jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee vendeu 10 milhões de cópias em dois meses no mercado – números que a empresa pretende igualar este ano.