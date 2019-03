Nintendo Kits com óculos chegarão ao mercado em 12 de abril

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira, 6, que vai lançar óculos de realidade virtual para seu console, o Nintendo Switch. Ao contrário da Sony, que tem o avançado PlayStation VR, a empresa do Mario decidiu apostar em materiais mais simples: seus óculos de realidade virtual serão feitos de papelão e funcionarão com apoio da tela do Switch.

Os kits, que farão parte da linha de acessórios Labo – feitos de papelão e lançados no ano passado pela empresa – chegarão ao mercado em 12 de abril. Haverá duas opções: uma mais simples, apenas com os óculos e uma pistola de brinquedo para acompanhar as partidas, sairá por US$ 40. Outra, mais avançada, terá os óculos, a pistola e outros acessórios que poderão ser montados pelos usuários, como uma câmera, um chapéu de segurança e até mesmo um elefante. Essa versão chegará às lojas por US$ 80.

A ideia é que os acessórios sejam usados pelos usuários em diversos jogos – no ano passado, uma motocicleta de papelão incluída em um dos kits Labo acabou também podendo ser utilizada no game de corrida Mario Kart. Todos os kits também vão incluir um cartucho, que terá jogos, instruções de montagem e uma área onde os usuários podem criar suas próprias brincadeiras a partir dos apetrechos desenhados pela Nintendo.

"Queremos desenhar uma experiência que encoraja interações virtuais e reais com os jogadores", disse Doug Bowser, próximo presidente da Nintendo of America, em nota – ele assumirá o cargo após a aposentadoria de Reggie Fils-Aime, que comandou a empresa por mais de uma década.