O ginásio do Ibirapuera, um dos palcos esportivos mais tradicionais da cidade de São Paulo, recebe hoje à tarde um tipo de competição diferente: a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), principal torneio de esportes eletrônicos (eSports) do Brasil.

A partir das 13h, as equipes CNB eSports Club e INTZ Sports se enfrentam pelo prêmio de R$ 15 mil e a chance de disputar uma vaga no Mundial de League of Legends – os times também recebem bônus pelos direitos de imagem e transmissão de partidas. O Mundial será disputado nos Estados Unidos – a final será no Staples Center, ginásio que sedia jogos do time de basquete Los Angeles Lakers.

O evento está com cerca de 10 mil ingressos esgotados, mas será transmitido pelos canais da Riot Games, empresa responsável pelo game, nas plataformas de vídeo YouTube, Twitch e Azubu. Além disso, haverá transmissão ao vivo do evento pela TV por assinatura, por meio do canal SporTV2. “Ter o jogo transmitido pela TV é importante para alcançar não só os fãs de League of Legends, mas também o público em geral”, diz Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games no Brasil. A decisão também será transmitida em 20 salas de cinema e em eventos de comunidades em 60 cidades espalhadas pelo País.

Não é a primeira vez que a Riot Games faz a final de seu principal campeonato nacional em uma arena dedicada aos esportes tradicionais: em 2014, a decisão do CBLOL foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No ano passado, 12 mil pessoas viram ao vivo a final no Allianz Parque, em São Paulo – pela internet, foram 283 mil pessoas. “Nossa ambição não é fazer o maior evento, mas sim prestar o melhor serviço ao fã. Nem sempre maior é melhor”, diz Iervolino.

Mundial. O vencedor do torneio nacional de League of Legends este ano terá um caminho mais longo para chegar ao Mundial do que a KaBuM, em 2014, e a Pain Gaming, em 2015.

Nos últimos anos, os times brasileiros passavam por uma seletiva contra um ou dois times estrangeiros. Dessa vez, duas vagas serão disputadas em um torneio com oito equipes estrangeiras, de regiões como América Latina, Rússia, Tigres Asiáticos e Oceania. A favor do futuro campeão brasileiro estará o fator “casa”: a primeira fase da seletiva será disputada nos estúdios da Riot em São Paulo, em agosto.

Já as finais serão em 3 e 4 de setembro, em Curitiba, em um palco bastante diferente: a Ópera de Arame. “O palco traz um elemento a mais de beleza para fazer jus à importância dessas partidas”, diz Massuda.