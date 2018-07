Nintendo Capa especial será usada em pacote com Nintendo Switch e o jogo Splatoon 2

Colecionadores de videogames às vezes são capazes de levar sua mania aos extremos – e claro, há quem sabe lucrar com isso. É o caso da Nintendo, por exemplo: nesta segunda-feira, 22, a empresa japonesa colocou à venda em seu site japonês uma edição especial da caixa do Nintendo Switch. Isso mesmo: da caixa do Nintendo Switch, sem o videogame dentro.

Vendida por 540 ienes (cerca de R$ 16), a caixa será usada também na venda de um pacote especial do Nintendo Switch com o jogo Splatoon 2, previsto para ser lançado em 21 de julho. O jogo é uma sequência de Splatoon, game de tiro lançado em 2015, que simula combates de paintball com lulas em formato humano.

No site, a caixa é descrita como um item para colecionadores que já possuem um Nintendo Switch. O videogame, lançado em março pela empresa japonesa, é vendido nos EUA por US$ 399. No Brasil, pode ser encontrado à venda em sites com o Mercado Livre por preços a partir de R$ 1,8 mil.