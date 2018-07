REUTERS

O mercado brasileiro de videogames deve ter seu primeiro ano ruim desde 2011. Segundo a consultoria GfK, que monitora o mercado há quatro anos, a receita dos fabricantes com a venda de consoles caiu 8,8% entre janeiro e setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita com a venda de jogos físicos caiu 14% no mesmo período.

“Crise é crise. No máximo, o setor vai empatar com a receita do ano passado”, diz o diretor da unidade de negócios de tecnologia da GfK, Oliver Roemerscheidt. Segundo a consultoria, o setor movimentou R$ 2,35 bilhão em vendas em 2014, alta de 13% com relação a 2013. As festas de final de ano podem ajudar o setor a se recuperar, mas o Natal deve ser mais caro para os fãs de videogame.

Dólar. No início de outubro, a Microsoft anunciou reajustes em seus dois consoles. Fabricado no Brasil, o Xbox 360 saltou de R$ 900 para R$ 1,1 mil. O Xbox One, fabricado no Brasil desde o lançamento em 2013, também teve reajuste: a versão mais básica foi de R$ 2 mil para R$ 2,5 mil. “Tivemos uma pressão de custos muito forte nos últimos meses”, diz o gerente-geral do Xbox no Brasil, Willen Puccinelli. Os números ruins de 2015, diz o executivo, são reflexo da crise, mas também da transição de geração dos consoles. Quanto aos jogos, a empresa manteve o preço de R$ 200 para seus lançamentos de fim de ano, como Halo 5 e Rise of the Tomb Raider.

O dólar atrapalhou a Sony, que anunciou em setembro a fabricação nacional do PlayStation 4 e a redução de preço de R$ 4 mil para R$ 2,6 mil. “Poderia ser mais baixo se o dólar não estivesse tão alto”, diz o gerente-geral de PlayStation para a América Latina, Anderson Gracias. A empresa apertou os cintos e manteve os preços dos jogos que publica (Uncharted) e distribui (PES 2016, por exemplo) em R$ 200.

Já quem quiser comprar os novos títulos de series como FIFA, Call of Duty e Assassin’s Creed vai ter que colocar a mão um pouco mais fundo no bolso esse ano. Warner , Activision e Ubisoft reajustaram os valores de seus principais lançamentos no segundo semestre para cerca de R$ 250 nas plataformas de nova geração.

Para Roemerscheidt, da GfK, o ano ruim é um fato isolado. “O mercado é movido pela inovação. 2016 deve ter crescimento na venda de consoles e de jogos, impulsionado pela nova geração de consoles.”