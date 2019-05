Pokémon Company O Pokémon Sleep será lançado em 2020

Em breve, você poderá continuar treinando seu Pokémon enquanto dorme. A Pokémon Company anunciou em evento nesta terça-feira, 28, que lançará em 2020 o aplicativo Pokémon Sleep, em que as horas de descanso do jogador farão parte do game – a empresa ainda não revelou detalhes de como o jogo vai funcionar, mas disse que o aplicativo vai monitorar quanto tempo o usuário dorme.

“Em 2016, o Pokémon Go transformou o simples ato de andar em entretenimento, transformando o mundo inteiro em um jogo. Vamos fazer isso novamente – desta vez, para o sono”, disse a empresa no Twitter. O Pokémon Go é um jogo que usa tecnologia de realidade aumentada.

Para desenvolver o novo app, a Pokémon Company fez uma parceria com a Nintendo. Juntas, as empresas desenvolveram o dispositivo Pokémon GO Plus +, que vai rastrear o tempo de sono do usuário e vai enviar essas informações para o aplicativo do jogo por meio de Bluetooth.