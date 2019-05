Pedro Rezende Com Minecraft, youtuber ‘RezendeEvil’ chegou a 23,5 milhões de fãs no site de vídeos.

Era uma vez um boneco com a cara de Jack Sparrow, o protagonista da série Piratas do Caribe, entrando em uma nova aventura: coletar minérios para construir uma casa de barro e se proteger de leões, avestruzes e cavalos. Tudo pixelizado, claro – pois a história, a primeira contada pelo youtuber Pedro Rezende em seu canal do site de vídeos, é passada dentro do universo de Minecraft. Sete anos depois daquele vídeo, Rezende virou RezendeEvil, dono de um canal de 23,5 milhões de inscritos – e de um Audi R8 Spyder, conversível que custa pelo menos R$ 1,2 milhão.

Embora poucos possam se gabar de um carrão, Rezende está longe de ser o único youtuber de sucesso que se baseou nos bloquinhos criados por Marcus “Notch” Persson: dos 25 maiores canais do YouTube no Brasil, quatro nasceram ou são totalmente dedicados ao Minecraft. No top 10, além de RezendeEvil, há também o Authentic Games, do mineiro Marco Túlio, com 17 milhões de inscritos. Muitos deles têm entre dez e quatro anos. “As crianças me assistem jogar como se estivessem vendo um desenho”, afirma o youtuber Marco Túlio, ao Estado.

Por não ter narrativa definida e oferecer qualquer possibilidade aos jogadores, o Minecraft virou um campo aberto para criadores de conteúdo: nos vídeos, eles não só mostram que jogam bem, mas também podem criar enredos que precisariam de enormes orçamentos no cinema.

“O que prende as pessoas aos vídeos são as histórias, elas querem saber o que vai acontecer no episódio seguinte”, diz Rezende. Os especialistas concordam: “é um game que não serve só para ser jogado, mas também tem grande potencial para ser assistido”, afirma o pesquisador Francisco Tupy, que hoje desenvolve tese de doutorado sobre o jogo.

Mundo real

Os pioneiros acabaram atraindo a atenção de outros influenciadores para o Minecraft. Para evitar a saturação, ambos mudaram um pouco o tipo de conteúdo que fazem. Hoje, por exemplo, Rezende tem um canal só para Minecraft, com 1,5 milhão de inscritos; no principal, publica quatro vídeos por dia, com pegadinhas, competições e gravações do seu dia a dia.

Além disso, os dois souberam aproveitar outros formatos para ampliar suas criações: ambos têm livros publicados com histórias que se passam no universo pixelizado do game – juntos, os dois volumes criados por RezendeEvil passaram da casa dos 500 mil exemplares vendidos. Além disso, ele também rodou o País todo em teatros com os espetáculos Paraíso e Batalha dos Mundos. “O Minecraft mudou minha vida infinitamente”, afirma Rezende, enquanto acelera com seu conversível.