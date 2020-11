Microsoft Os novos consoles da Microsoft chegam ao País dias antes do rival PlayStation 5

Depois de muita espera, o Xbox Series X e o Xbox Series S chegaram ao Brasil: os novos consoles da Microsoft estreiam no mercado brasileiro nesta terça-feira, 10, por R$ 4,6 mil e R$ 2,8 mil, respectivamente.

Os consoles trazem melhorias no hardware gráfico, que prometem aparências melhores dos jogos, e também uma experiência mais responsiva graças à taxa de quadros de 120fps. Enquanto o Xbox Series X é mais poderoso, o Xbox Series S é mais simples e não tem leitor de mídia física.

Os aparelhos chegam ao País dias antes do rival PlayStation 5, da Sony. Em setembro, a japonesa anunciou que as duas versões do aparelho vão desembarcar no País no dia 19 de novembro, por preços que variam entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.

Qual o preço dos consoles?

O Xbox Series X custará R$ 4,6 mil e o Xbox Series S R$ 2,8 mil. Os preços foram ajustados após um decreto do governo de redução da carga tributária sobre consoles e videogames no fim do mês passado — antes da mudança, os preços sugeridos dos consoles eram de R$ 3 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Quais são os jogos de lançamento da nova geração do Xbox?

Uma lista de games já está prevista para os novos consoles, mas outros títulos deverão ser incluídos nos próximos meses. Confira os nomes confirmados:

ARK: Survival Evolved

Assassin's Creed Valhalla

Borderlands 3

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale

Dead by Daylight

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5

Enlisted

Evergate

The Falconeer

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Maneater

Manifold Garden

NBA 2K21

No Man's Sky

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps

Planet Coaster

Sea of Thieves

Tetris Effect: Connected

The Touryst

War Thunder

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza: Like a Dragon

Qual é o melhor? Xbox Series X ou Xbox Series S?

Como o preço diz por si só, o Xbox Series X é mais completo e potente. O Xbox Series S, porém, também traz avanços como a taxa de quadros de 120fps. Veja a comparação das principais especificações:

Processador

- Xbox Series X: 12 teraflops de potência de processamento

- Xbox Series S: 4 teraflops de potência de processamento

Resolução de jogos

- Xbox Series X: 4K

- Xbox Series S: 1440P

Armazenamento interno

- Xbox Series X: 1TB

- Xbox Series S: 512GB

Peso

- Xbox Series X: 4,45 kg

- Xbox Series S: 1,93 kg