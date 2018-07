Reprodução

A Blizzard – produtora de games como ‘World of Warcraft’ e ‘Diablo’ – anunciou nesta segunda-feira, 7, a data de lançamento de seu próximo jogo, Overwatch. Primeira incursão da empresa no ramo dos jogos de tiro em primeira pessoa, Overwatch chegará para PlayStation 4, PC e Xbox One no dia 24 de maio.

Antes do lançamento, o game terá uma versão beta: para quem aderir à pré-venda, será possível testá-lo em 3 de maio; enquanto uma versão aberta estará disponível para os jogadores entre 5 e 9 de maio.

Originalmente anunciado em novembro de 2014, Overwatch não é só o primeiro game de tiro da Blizzard, como também sua primeira nova propriedade intelectual em duas décadas – nos últimos anos, a empresa lançou títulos como Heroes of the Storm e Hearthstone, que apenas retrabalham os universos de três franquias da empresa, Warcraft, Starcraft e Diablo.

Situado em um futuro próximo na Terra, Overwatch mostra o momento em que uma crise global se instaura no planeta, após décadas e décadas de desenvolvimento científico e cultural. Soldados, cientistas, aventureiros se unem em uma força tarefa chamada Overwatch para tentar restaurar a paz – os jogadores poderão formar times de até seis pessoas e entrar em confrontos em lugares espalhados pelo planeta, como Londres, o Rio de Janeiro ou uma cidade futurista no meio da África.

Entre os destaques do game, está um personagem brasileiro: o DJ Lucio, que tem movimentos rápidos, visual estilizado e se destaca por muito ritmo em suas ações durante o jogo.