A Activision, empresa responsável pela série de games Call of Duty, anunciou nesta quinta-feira, 8, a data de lançamento para o novo título da série: segundo a empresa, Call of Duty: Black Ops 4 chegará ao mercado em 12 de outubro, com versões para PlayStation 4, Xbox One e PC.

O game será feito pelo estúdio Treyarch, responsável pelos últimos títulos da série Black Ops, subdivisão da franquia com elementos de ficção científica.

Segundo a Activision, porém, o novo jogo terá menos ação futurista e mais combates focados no realismo, uma resposta depois do sucesso do retorno ao passado com Call of Duty: WWII, lançado em 2017, e da decepção dos fãs com o imaginativo Infinite Warfare, que teve vendas frustrantes em 2016.

A empresa, porém, não revelou detalhes sobre o modo campanha, multiplayer ou quaisquer outros detalhes do jogo. Até hoje, a série Call of Duty já vendeu mais de 250 milhões de cópias e faturou pelo menos US$ 15 bilhões, com jogos situados entre a Segunda Guerra Mundial e o futuro não tão próximo de 2050.

The Division. Outro game de tiro que foi anunciado nesta quinta-feira, 8, é a continuação de Tom Clancy's The Division, franquia da Ubisoft. A empresa francesa revelou que está trabalhando em The Division 2, jogo que trará novas funcionalidades e atualizações para o game lançado em 2016. Ainda, porém, não há data prevista de lançamento nem plataformas para as quais o game será adaptado.