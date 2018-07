Ubisoft Novo game de South Park chegará ao PS4 e ao Xbox One por R$ 250.

Há mais de 20 anos sendo exibido na televisão norte-americana, o seriado South Park se tornou conhecido por levantar inúmeras polêmicas apostando no humor negro, nas sátiras e e até em algumas piadas (e flatulências) de mau gosto. No mundo dos games, não é diferente: depois de The Stick of Truth, lançado em 2014 e que pegava pesado com os jogos de RPG, agora é a vez de South Park: The Fractured But Whole chegar às lojas de todo o País nesta terça-feira, 17.

No Brasil, o game ganhou o simpático nome de A Fenda que Abunda Força. Com versões para PlayStation 4, Xbox One e PC, o jogo desenvolvido pela francesa Ubisoft está pronto para zoar com games e filmes de super-heróis, tomando sua própria posição no embate entre os poderosos personagens de Marvel e DC. Por aqui, o game chega com dublagem original e legendas em português.

A Fenda que Abunda Força é uma sequência direta de The Stick of Truth. No primeiro título da série, o jogador fazia o papel de uma nova criança, recém-chegada à turma de Cartman, Kenny, Stan e Kyle, e vivia com eles uma aventura em busca de um artefato mágico, o Cajado da Verdade.

Agora, o objetivo da turma é resgatar um gatinho perdido – e claro, faturar em cima da recompensa. A missão, porém, se torna mais complexa quando o grupo se divide em dois – em uma referência especial a Guerra Civil, série de quadrinhos da Marvel que divide os Vingadores em dois times opostos, liderados pelo Homem de Ferro e pelo Capitão América.

Polêmicas. Em termos de jogabilidade, pouca coisa mudou com relação a The Stick of Truth – ao menos é o que deu para sentir no teste feito pela equipe do Estado durante a Brasil Game Show, na última semana. Continuam no jogo os diálogos engraçados, as tarefas em mini-game e as batalhas em turnos, com armas tão especiais quanto nojentas. O sistema de combate está um pouco diferente, porém: similar a Final Fantasy Tactics ou Mario + Rabbids, a orientação dos personagens no campo de batalha pode afetar o poder de seus golpes.

A sequência jogada pela equipe do Link faria muita gente corar: nela, o protagonista tem de invadir uma casa noturna em busca de uma stripper que têm informações especiais sobre o tal gato desaparecido. Para conseguir fazer com que ela apareça, porém, o herói tem de fazer uma dança secreta para dois senhores (em uma sequência altamente politicamente incorreta, e de algum mau gosto para os tempos atuais) e elaborar um drink especial (e escatológico, claro) para o DJ da boate.

Ubisoft Tela de criação mostra possibilidade de "escolher" dificuldade de South Park: A Fenda que Abunda Força com a cor da pele do personagem

Outra novidade do game é a possibilidade de escolher o sexo do protagonista (algo que não estava presente em The Stick of Truth) e a sua etnia – esta última escolha está sendo tratada pelos desenvolvedores como uma “barra da dificuldade” no game. Quanto mais escuro for o tom de pele do personagem, mais difícil o jogo será, promete a Ubisoft.

É um pouco mais complexo que isso: os inimigos continuam tendo a mesma dificuldade, mas o jeito com que os outros personagens falam com o herói, bem como a quantidade de dinheiro que ele recebe pelas missões muda de acordo com o tom de pele.

No teste feito pela equipe do Link na Brasil Game Show, ficou claro que A Fenda que Abunda Força não é um jogo para qualquer pessoa – não à toa, o game só poderá ser vendido para maiores de 18 anos. Se para fãs da série o novo título da Ubisoft poderá ser um prato cheio de risadas, para quem não está acostumado com a escatologia de Eric Cartman e seus amigos o game pode provocar choque e algumas bochechas vermelhas de vergonha.

Nem todas as piadas valem a pena; já a jogabilidade, por sua vez, é fluida e funciona bem. Além disso, a dublagem também é outro ponto forte do game. A partir desta terça-feira, 17, South Park: A Fenda que Abunda Força começa a ser vendido no País entre R$ 160 (PCs) e R$ 250 (consoles).