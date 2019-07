Rockstar GTA V foi lançado em 2013 e é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos

Um jogo da série Grand Theft Auto (GTA) ambientado no Brasil? É o sonho de muita gente, mas também pode se tornar realidade – pelo menos é o que diz um detalhado rumor publicado nesta semana no fórum de discussões online Reddit. Segundo a publicação, feita pelo usuário JackOLantern1982, o novo game da série da Rockstar seria ambientado nos anos 1970 e 1980 e se dividiria em duas cidades fictícias – inspiradas no Rio de Janeiro e em Miami (no caso, a Vice City de outros títulos da franquia).

De acordo com o rumor, GTA 6 está em desenvolvimento desde 2012, mas sua produção só começou em 2015. O jogo, porém, deve demorar para chegar aos videogames: segundo o vazamento, ainda não há data prevista, mas o game será lançado apenas para a próxima geração de videogames (PS5, da Sony, e Project Scarlett, da Microsoft).

Ao contrário do mais recente jogo da Rockstar, Red Dead Redemption 2, que foi bastante elogiado por seu realismo, mas também sofreu críticas de diversos jogadores pela mesma razão, GTA 6 deve equilibrar o aspecto realista e uma jogabilidade mais aberta, divertida.

Caberá ao jogador viver na pele de Ricardo, um traficante em ascensão que busca criar um cartel pela América do Sul. Segundo o vazamento, o jogo ainda é bastante inspirado pela série Narcos, da Netflix, e terá muita música, carros e um sistema de capítulos, de forma semelhante a um filme de Quentin Tarantino.