Activision Jogo clássico de skate voltará para os consoles em 4 de setembro

"Meu, tu não sabe o que que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram o Tony Hawk!"

É isso mesmo, parece que não é sério mas é verdade: nesta quarta-feira, 28, a Activision confirmou que a banda Charlie Brown Jr., conhecida por sua proximidade com o universo do skate, vai fazer parte da trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, versão remasterizada do clássico game do esporte radical lançada nos anos 1990.

O novo título, que atualiza os gráficos para os videogames da atualidade PlayStation 4 e Xbox One, também ganhou uma nova trilha sonora. E depois de pedidos insistentes dos fãs brasileiros nas redes sociais, a Activision parece ter atendido aos pedidos – mesmo com muita gente achando que isso não era sério. Nesta quarta-feira, a empresa lançou a lista de novos artistas do jogo, que também vai incluir nomes como Reel Big Fish, A Tribe Called Quest e Sublime.

A faixa escolhida do Charlie Brown Jr foi "Confisco", que faz bonito e voa como marginal alado ao lado de hits do jogo, como "Superman", do Goldfinger, ou "Police Truck", do Dead Kennedys. Abaixo, você pode conferir a lista completa de músicas do jogo.

Além de Charlie Brown Jr., o Brasil também aparece no game com a presença de Bob Burnquist e Letícia Bufoni entre os skatistas que podem ser escolhidos para rodar por aí e fazer ollies e grinds, além de achar as cinco letras da palavra S-K-A-T-E.

A nova edição vai trazer as fases originais, hits da trilha sonora da época e gráficos atualizados para a atual geração de consoles, em resolução 4K. O game chega às lojas em 4 de setembro, para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Os skatistas do passado também vão voltar, incluindo aquele que dá nome ao jogo. Haverá ainda modos de jogo multiplayer, tanto local como pela internet. Novos níveis e roupas personalizadas também estarão presentes no jogo. Além disso, haverá como criar novas pistas (parques, no jargão do game) e skatistas, com direito ao compartilhamento online das criações.

Histórias, nossas histórias, muitos dias são de luta, mas este é um dia de glória.