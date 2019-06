Pokémon Company No Pokémon Masters, cada treinador terá um pokémon

O próximo jogo do Pokémon chegará aos celulares até setembro deste ano. O anúncio foi feito pela Pokémon Company na manhã desta quinta-feira, 27. Chamado de Pokémon Masters, o game permitirá que o jogador forme equipes com outros treinadores, em vez de apenas coletar pokémons.

O cenário do Pokémon Masters será uma nova região, chamada de Pasio, que é descrita como uma “ilha artificial”. A batalha entre os treinadores não será a tradicional disputa em turnos, mas sim em tempo real, entre times de três contra três. Além disso, cada treinador terá um pokémon.

Em maio, a Pokémon Company anunciou novidades para o mundo dos games da franquia. Entre elas está o aplicativo Pokémon Sleep, em que as horas de descanso do jogador farão parte do game. A empresa também revelou planos para desenvolver o serviço de nuvem Pokémon Home e o game Detetive Pikachu para Nintendo Switch.