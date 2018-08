Nintendo Personagens do jogo poderão ser controlados à moda antiga, com botões, ou com raquetadas que usam sistema de captura de gestos

Raquetadas, aces, smashes e a capacidade de se teletransportar pela tela para salvar uma bola impossível: essa é a receita básica de Mario Tennis Aces!, novo jogo da série de games de tênis do encanador bigodudo, que chega ao Nintendo Switch nesta sexta-feira, 22. Principal lançamento da japonesa neste segundo trimestre, o título quer aproveitar as características versáteis do console da Nintendo e esquecer a tímida versão da franquia que o jogo teve no Wii U, Mario Tennis: Ultra Smash, lançado em 2015.

Para isso, o jogo aposta em controles “ao gosto do freguês”. Caberá ao usuário escolher se vai preferir dar raquetadas por aí à moda antiga, usando botões e o comando direcional, ou com o controle de gestos. Neste segundo caso, a forma de jogar é bem parecida com o game que fez a fama do Wii, o Wii Sports, no qual era possível literalmente distribuir raquetadas pela sala (e, eventualmente, acertar o controle no meio da TV). Isso só é possível graças ao sistema de captação de movimentos do Switch, uma evolução do que havia no videogame lançado pela Nintendo em 2005.

Mario Tennis Aces! também aposta na versatilidade do controle do Switch para animar festas de família e partidas coletivas. Afinal, o joystick do videogame é composto por duas partes, que podem se tornar independentes para serem usadas por dois jogadores simultaneamente. Com dois pares de controles, é até possível ensaiar uma partida de duplas em plena sala de estar.

A essência do jogo, porém, permanece a mesma: abusar da combinação entre força e estratégia, buscando colocar a bola sempre longe do adversário. Há, ainda, que se considerar as características especiais de um “jogo de esportes com a dinâmica de Mario”.

Isso significa que parte da tática para vencer uma partida pode passar por comandos especiais, usados para desferir um ataque arrasador ou salvar uma bola impossível. Ou ainda por artimanhas bem-humoradas – às vezes, acertar a bola no corpo do adversário pode ser mais fácil para marcar um ponto do que se envolver em um rali interminável.

Durante o teste feito pela reportagem do Estado na E3, feira de games realizada na semana passada em Los Angeles, o game lembrou um bocado os bons momentos de Mario Tennis, do Nintendo 64, e Mario Power Tennis, do Game Cube e do Wii. Assim como é típico em alguns jogos da Nintendo, porém, ele se tornou mais divertido quando foi jogado em mais de um jogador.

História e Brasil. Há ainda duas novidades interessantes em Mario Tennis Aces!. A primeira é o surgimento do Modo História: nele, Mario e o cogumelo Toad têm de enfrentar desafios especiais e inimigos clássicos (como o fantasma Boo ou a planta carnívora Petey Piranha) para evitar que uma raquete “maligna”, chamada Lucien, tome conta de outros jogadores.

A história pode ser uma bobagem em termos narrativos, mas serve para duas coisas: fazer os novatos aprenderem comandos básicos antes de se aventurarem pelos outros modos de jogo, além de aumentar o tempo que o jogador pode se divertir com Mario Tennis Aces! – evitando algo comum a títulos de esporte: o rápido desgaste do jogo devido à repetição de partidas.

Além disso, para os jogadores brasileiros, Mario Tennis Aces! será o primeiro lançamento do Switch feito pela Nintendo com venda oficial no País – na semana passada, a empresa anunciou a criação da Loja Nintendo, site no qual será possível adquirir códigos para ter acesso aos games com pagamento em reais e cartões de crédito nacionais.

Mario Tennis Aces

Produtora: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

Preço: aproximadamente R$ 230 (Loja Nintendo)

Já disponível no Brasil