Videogame foi lançado no Japão em 1990 e teve clássicos como Super Mario World e Super Metroid

O novo Super Nintendo, que chegará às lojas do Estados Unidos e Europa em 29 de setembro, também chegará ao Brasil. A informação foi confirmada ao Estado pela Gaming do Brasil, empresa que importava os produtos da Nintendo para o País até a saída definitiva da marca, em 2015. Ainda não há, porém, informações sobre o preço do produto no Brasil ou data de lançamento.

Chamado de Super NES Classic Edition, o console será vendido apenas nos EUA com preço a partir de US$ 80 (equivalente a cerca de R$ 265). Ele terá 21 jogos na memória, entre os clássicos da empresa, como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past e Super Metroid. Além disso, o console terá um jogo exclusivo e que nunca foi lançado, o Star Fox 2.

No restante de sua configuração, o Super Nintendo Classic Edition terá um funcionamento semelhante ao NES. Ele vem com dois controles, conta com cabo e saída HDMI e também não deve contar com entrada para cartuchos, ficando limitado aos jogos que vem na memória do aparelho. O videogame, porém, mantém o ar clássico do aparelho lançado em 1983, com o mesmo padrão de cores e de entradas.

Onda. Este não é o primeiro aparelho da Nintendo que passa por uma reformulação e é relançado. Em 2016, a empresa relançou o "Nintendinho" -- ou NES, seu nome oficial. Ele vinha com 30 jogos na memória e era encontrado em lojas nos Estados Unidos por US$ 60.

No entanto, o sucesso do aparelho foi maior do que o previsto pela fabricante e era muito difícil encontrar o aparelho nas prateleiras. Por isso, a Nintendo decidiu encerrar a produção do aparelho no início deste ano.