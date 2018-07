O que é o Pokémon Go?

O Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada para smartphones lançado na semana passada. O jogo cria uma camada do universo Pokémon sobre o mundo real, baseado na localização do jogador. Isso significa que, você pode estar voltando para casa e se deparar com um “monstrinho” na calçada, mas que só pode ser visto através da tela do seu dispositivo.

O novo game tem elementos similares ao da franquia Pokémon, que atraiu milhões de fãs no final dos anos 1990. Em todos os games já lançados com essa temática, o objetivo é o mesmo: encontrar e capturar criaturas chamadas Pokémon, coletar itens e participar de lutas contra outros treinadores em “ginásios” especiais espalhados pela cidade, tentando se tornar o principal treinador Pokémon do mundo.

No novo jogo, porém, os jogadores não precisam cumprir “missões”. Um dos destaques do Go é a possibilidade de “fotografar” os pokémons no mundo real e compartilhar nas redes sociais.

Qual o tamanho do sucesso do jogo?

De acordo com a consultoria SimilarWeb, o Pokémon Go já foi baixado mais vezes que o aplicativo de relacionamentos Tinder, lançado há quatro anos, e está se aproximando do Twitter, que está disponível no mercado há dez anos.

As ações da Nintendo tiveram valorização de 25% na segunda-feira por conta da explosão nos downloads do Pokémon Go em todo o mundo, o que fez o valor de mercado da empresa aumentar em US$ 9 bilhões. Mesmo em países onde o game não está disponível, muitas pessoas baixaram o aplicativo por meio de lojas não oficiais de apps para Android.

Onde o jogo está disponível?

O Pokémon Go foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia em 6 de julho e chegou aos Estados Unidos no dia seguinte. Nesta quarta-feira, 13, o game foi lançado na Alemanha. A previsão é de que novos países recebam o game nas próximas semanas, mas o cronograma de lançamento pode ter sido afetado pela sobrecarga dos servidores da empresa.

Quem desenvolveu o game?

Pokémon Go foi criado pela Niantic, uma empresa que nasceu dentro do Google, mas se separou da empresa em 2015, e pela Pokémon Company. A Nintendo detém um terço da Pokémon Company e tem participações não reveladas na Niantic, que já desenvolveu um jogo similar de realidade aumentada em 2012.

A empresa já havia se tornado conhecida pela sua aposta em realidade aumentada, pois já desenvolveu o game Ingress. Com conceito similar ao do Pokémon Go, o jogo exige que as pessoas explorem o ambiente para encontrar os desafios propostos. Segundo a empresa, o objetivo dos jogos é tirar as pessoas da frente do computador e levá-las para a rua.

Por que Pokémon Go é importante?

O jogo é um dos primeiros títulos que alcançaram, de fato, o sucesso ao explorar o uso da tecnologia de realidade aumentada. Trata-se de um marco para a evolução da tecnologia, uma vez que quanto mais pessoas forem vistas interagindo com elementos virtuais nas ruas, mais o uso dessa tecnologia vai se tornar “normal” entre as pessoas.