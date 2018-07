Game produzido pela Night School Studios tem jogabilidade acessível

Uma ilha abandonada, um grupo de adolescentes, um rádio amador e algumas latas de cerveja: certamente você já viu essa história antes em algum filme de terror meia boca exibido em alguma madrugada insone na frente da televisão. Essa também é a história de Oxenfree, uma grata surpresa do mundo dos games lançada no início de 2016 para Xbox One e PC. É o famoso tipo de jogo pequeno que pode passar despercebido por você ao longo do ano, mas se revela uma ótima experiência na hora de “revisitar” o que foi lançado antes do início de uma nova temporada de games.

Situado ao longo de uma única noite, o game mostra a visita da jovem Alex à misteriosa Edwards Island, usada no passado como uma base militar norte-americana. Ela é acompanhada por seu novo irmão postiço, Jonas, e por seu amigo Ren. Chegando lá, o trio se encontra com Clarissa, a ex-namorada do irmão recém-falecido de Alex, e sua melhor amiga Nona.

Juntos, os cinco começam a conversar na praia, ao redor da fogueira, fazendo brincadeiras adolescentes (lembra do “eu nunca” ou do “verdade e desafio”? Então). No entanto, à medida que as perguntas vão ficando mais sérias, o grupo se separa e coisas misteriosas começam a acontecer na ilha – com rádios misteriosos, vozes do além e espíritos que possuem pessoas.

O ambiente de filme de terror (e a busca dos adolescentes em entender o que de fato está acontecendo naquela ilha esquisita), no entanto, serve para dar vazão à uma boa narrativa calcada no poder das escolhas e das interações humanas. Assim como outros jogos recentes, como os da produtora Telltale (Batman, The Walking Dead) ou Life is Strange, Oxenfree aposta em diálogos alternativos – mais do que agir, a grande missão do jogador durante o game é escolher frases que podem fazer a história tomar um rumo diferente.

É possível, por exemplo, aproximar Alex de seu novo irmão postiço ou “empatar” os xavecos de Ren para cima da simpática Nona – para citar dois exemplos triviais que não vão fazer o jogador ficar chateado por um eventual spoiler. Isso para não falar em cenários e cenas em flash-back no qual Alex revive momentos de seu passado, dando ao game um caráter dramático interessante.

Bons diálogos são um dos pontos fortes do game

Como um bom jogo interativo, Oxenfree também tem múltiplos finais e uma estrutura que pode levar o jogador a repetir suas partidas para descobrir diferentes consequências de seus atos. Além de ser um bom trunfo para jogadores veteranos cansados de tiros e partidas de futebol, esse recurso também é interessante para atrair quem não está acostumado ao mundo dos games.

Outro fator que ajuda são os comandos simples e intuitivos do jogo – é preciso se mover pelo cenário com o botão direcional, usar um dos botões para as falas, um gatilho para sintonizar um rádio e outro gatilho para ter acesso ao mapa. Com cerca de cinco horas de duração, na média, o jogo também tem um tamanho que não deixa o jogador inexperiente se cansar de ficar na frente da tevê. Sua estrutura em capítulos, divididos por cada hora da noite, pode ser uma boa ferramenta para dividir a jogatina como se fosse uma série de TV. Além disso, os gráficos simpáticos do game e a dublagem esperta (em inglês) são dois pontos altos.

Gráficos simples, mas bonitos, também ajudam o game a conquistar o jogador

Vale a pena? Sim. Apesar da ambientação de suspense/terror, Oxenfree é um jogo sem sustos, mas com uma boa surpresa: sua história sobre escolhas, passado e relações humanas. É por conta dela que o jogo se sustenta e vale a pena, seja para um novato nos games ou para quem quer uma distração entre partidas de futebol e tiroteios online. Lançado despretensiosamente no início de 2016, Oxenfree merece bastante atenção. (E fica a dica: se você gostar dele, pode se animar a procurar outros títulos que seguem na mesma linha, como Life is Strange e Firewatch).

Oxenfree

Produtora: Night School Studios

Distribuição: independente

Preço: R$ 39

Plataformas: PC, PS4 e Xbox One

Já disponível no Brasil