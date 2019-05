Paciência, Mortal Kombat, Command Cave e Super Mario Kart são os novos membros do Hall da Fama dos Games

Ouros, copas, paus e espadas: foi tudo o que bastou para Paciência – sim, o jogo do Windows que todos já usamos para espantar tardes de tédio – entrar no Hall da Fama dos Games. Versão virtual do clássico jogo de baralho, Paciência se tornou nesta quinta-feira, 2, um dos membros do seleto clube, ao lado de Super Mario Kart, Colossal Cave Adventure e Mortal Kombat.

Criado em 2015, o Hall da Fama dos Games busca celebrar os jogos que afetaram a indústria, a cultura popular e a sociedade em geral. Sua primeira turma incluiu nomes como Super Mario Bros, Pong e Pac-Man. Nos últimos anos, jogos como Pokémon, Donkey Kong, Tomb Raider e The Sims também passaram a fazer parte da lista.

Para fazer parte da turma de 2019, os quatro games superaram uma lista de 12 jogos indicados, que também incluía Candy Crush Saga, Centipede, Dance Dance Revolution, Half-Life, Myst, NBA 2K, Sid Meier’s Civilization, e Super Smash Bros. Melee. Os games do Hall da Fama dos jogos são escolhidos por um comitê de pesquisadores, jornalistas e estudiosos dos jogos eletrônicos.

"Paciência pavimentou o caminho para jogos casuais que são tão populares hoje", disse Jeremy Saucier, um dos membros do Hall da Fama dos Videogames. Mortal Kombat, por sua vez, foi lembrado por seu estilo de jogo e personagens incônicos.

Super Mario Kart, na versão original do Super Nintendo, mereceu seu posto por ser um jogo social e disponível para qualquer pessoa. Pioneiro, Colossal Cave Adventure foi um dos primeiros jogos de RPG, ainda baseados em textos, e previu "o poder dos jogos eletrônicos para criar mundos de imaginação."