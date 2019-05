Panic No primeiro momento, o Playdate será vendido apenas na versão amarela e com jogos próprios

A empresa de software Panic, anunciou nesta semana um novo jogo que usa manivela para controlar os personagens. O dispositivo amarelo, chamado Playdate, parece um tradicional Game Boy com tela preto e branco, e terá alguns jogos indies desenvolvidos apenas para o aparelho.

A ideia, de acordo com a empresa, é criar um dispositivo diferente do mundo dos videogames. “A cor amarela fez o Playdate parecer acessível, amigável e impossível de resistir”, disse Cabel Sasser, co-fundador da empresa em entrevista ao site The Verge.

O hardware é bem pequeno: mede 74 x 76 e 9mm com uma tela de 2,7 polegadas e se assemelha a um iPod Nano. O dispositivo possui uma tela em preto e branco, sem luz de fundo, dois botões e uma manivela encaixada na lateral do vídeo, que funciona como uma opção de controle do jogo.

O aparelho também tem Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e um fone de ouvido. O jogo é executado em um sistema operacional personalizado criado pela Panic, e possui uma bateria que recarrega com a porta USB-C.

Outra diferença do Game Boy, é que em vez de comprar cartuchos ou downloads de jogos, o jogador terá acesso ao que o Panic está chamando de “temporada” de jogos. Isso significa que 12 títulos, cada um projetado especificamente para o Playdate, serão lançados com o tempo. Quando você ligar o dispositivo pela primeira vez, terá acesso a um jogo, e um novo será desbloqueado a cada semana depois disso.

O dispositivo deve começar a ser vendido no começo de 2020 e custará US$ 149. A pré-venda está prevista para acontecer até o fim deste ano.