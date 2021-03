Universal Studios Japan A abertura da área é uma resposta aos investidores frustrados com a relutância da Nintendo em comercializar de forma mais agressiva sua base de fãs

A Universal Studios Japan (USJ) inaugurou nesta quinta-feira, 17, o Super Mario World, atração temática do game que custou US$ 550 milhões. A abertura do parque havia sido adiada por conta da pandemia, e é um grande salto da desenvolvedora Nintendo para além do mundo virtual.

A adição em Osaka aumenta a lista de franquias da USJ, que inclui "Minions" e "Jurassic Park" em sua rivalidade com a Disney: o Super Mario World também vai integrar outros parques da Universal em todo o mundo.

Mesmo depois dos atrasos em relação à covid-19, a data estimada de inauguração do parque era em 4 de fevereiro. A atração deveria ter sido lançada, inicialmente, junto com os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O país vive as incertezas do evento, o que certamente impactou a abertura do parque para março.

Na entrada, um dos famosos “tubos” presentes nos jogos da Nintendo dá acesso à uma versão do mundo real do Mushroom Kingdom, do criador de jogos Shigeru Miyamoto. É possível ver plantas-piranhas mastigando, blocos de moedas perfuráveis ​​e o mastro com bandeira no topo.

A imersão no mundo de Mário deve ser intensa: visitantes podem comprar uma pulseira de registro de acesso ao parque por US$30 — as Power Up Bands. O dispositivo, que sincroniza com o aplicativo do parque, pode classificar os visitantes conforme eles coletam moedas e derrotam vilões.

“Você pode se tornar Mario”, disse Ayumu Yamamoto, vice-presidente do departamento de marketing da USJ, a repórteres em uma prévia à imprensa. USJ é propriedade da Comcast Corp.

A pulseira baseia-se nas varinhas interativas da atração Harry Potter e na tradição da Nintendo de aparelhos de jogos táteis e tem como objetivo capitalizar o apelo de toda uma geração de Mario para conduzir visitas repetidas ao parque.

Uma das atrações mais comentadas promete tirar o fôlego dos visitantes: uma montanha-russa inspirada em Mario Kart. Os carrinhos deverão percorrer uma reprodução do castelo do Bowser, e o brinquedo usará realidade virtual para potencializar a experiência — os óculos de realidade virtual serão inspirados no bonezinho vermelho do Mario.

A abertura da área é uma resposta aos investidores frustrados com a relutância da Nintendo em comercializar de forma mais agressiva junto a sua base de fãs. O console de jogos Switch da empresa com sede em Kyoto provou ser um vencedor da pandemia, enquanto uma incursão em jogos para celular estagnou.

Os visitantes formaram uma longa fila para se juntar ao ensaio técnico do Super Nintendo World um dia antes da abertura. A USJ está operando atualmente com capacidade reduzida e os hóspedes precisarão de ingressos programados para entrar na área.