Sérgio Castro/Estadão Em 2016, as mulheres representavam 52,6% dos jogadores do País. Este ano, elas são 53,6%.

Pelo segundo ano consecutivo, as mulheres são maioria entre os jogadores de games no Brasil: hoje, elas representam 53,6% do público de games no Brasil, de acordo com dados da pesquisa Game Brasil 2017, feita pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), pela Blend New Research e pela produtora de jogos Sioux Interactive.

Divulgado nesta terça-feira, 4, o levantamento mostra que a participação feminina cresceu ligeiramente na comparação com o ano passado – em 2016, as mulheres representavam 52,6% dos jogadores do País.

A maioria delas, no entanto, não tem os jogos como diversão prioritária – segundo a pesquisa, elas preferem ir ao cinema, sair com os amigos e acessar redes sociais a jogar. Praticamente 6 em cada 10 mulheres jogadoras se definem como "casuais", e 53,3% delas aponta dispositivos móveis, como celulares e tablets, como os seus preferidos para jogar.

A pesquisa também revela que o smartphone é o dispositivo preferido para jogar entre os brasileiros, escolhido por 37,6% dos brasileiros, contra 28,8% de consoles e 26,4% dos computadores. O smartphone também é o mais popular, sendo o dispositivo usado por 77,9% dos jogadores para curtir seus jogos favoritos, seguido de PCs (66,4%) e consoles (49%). Ao todo, 2.947 pessoas foram ouvidas pela pesquisa nos 26 Estados e também no Distrito Federal.

Consoles. No que diz respeito aos consoles, setor mais tradicional da indústria de videogames, o Brasil parece ainda estar alguns anos atrasado com relação ao resto do mundo. Enquanto a oitava geração de videogames (formada por Xbox One, PS4 e Wii U) chega perto de seu quarto aniversário, o console mais popular no País é o Xbox 360, utilizado por 44,2% dos jogadores desse tipo de plataforma, seguido pelo PlayStation 3 (29,2%) e Playstation 2 (26,5%) – os três videogames foram lançados há mais de uma década.

Isso não quer dizer, porém, que o brasileiro não queira migrar para a nova geração de consoles: em termos de preferência, o PlayStation 4 passou o Xbox 360 pela primeira vez, e é o favorito de 30,7% dos jogadores entrevistados; já o videogame da Microsoft ficou em segundo lugar, com 28,6%. Outra característica marcante é que 47,9% dos jogadores brasileiros costuma comprar jogos usados, mais baratos. Entre os gêneros favoritos, estão Ação e Aventura (44,3%), Tiro (31,5%) e Esportes (23,8%).

Pokémon Go. A pesquisa Game Brasil também mediu o impacto de Pokémon Go, uma das principais sensações do mundo dos games em 2016: 97,6% dos entrevistados disseram já ter ouvido falar no jogo, e 48,8% deles jogaram o game – em sua maioria, jovens de 16 a 24 anos. No entanto, a pesquisa mostra que o game pode ter sido mesmo uma onda passageira: entre as pessoas que jogaram Pokémon Go, apenas 23,7% continuam na captura das criaturas.