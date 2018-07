Divulgação Narrador do SporTV volta aos videogames em PES 2017

Que beleza: um dos mais populares games da atualidade no Brasil, Pro Evolution Soccer terá um tempero brasileiro em sua nova versão, PES 2017, prevista para chegar para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC em 13 de setembro. Em evento realizado na noite da segunda-feira, 29, em São Paulo, a Konami anunciou que, pela primeira vez, terá a licença oficial do Campeonato Brasileiro em seu jogo.

Além disso, o game também teve uma substituição entre sua equipe de narradores: depois de anos com Silvio Luiz, PES 2017 terá Milton Leite, narrador do SporTV, como seu principal locutor. Leite, que já foi o narrador da série rival FIFA, feita pela EA, durante os anos 2000, terá ao seu lado Mauro Beting, da BandSports.

Com a presença do Campeonato Brasileiro, PES 2017 contará com os 20 times da série A, além de quatro times da série B – isso para não falar nos estádios oficiais das equipes brasileiras, como Maracanã, Itaquerão, Beira Rio, Mineirão, Morumbi e Vila Belmiro.

A presença dos times brasileiros nos games de futebol da atualidade tem sido uma disputa importante entre Konami e EA – a japonesa assinou contrato de exclusividade com times como Corinthians e Flamengo, impedindo a desenvolvedora de FIFA de ter o Campeonato Brasileiro em sua íntegra no jogo.

Juntos, FIFA e PES são responsáveis por praticamente 20% das vendas de games no mercado brasileiro, segundo medições da consultoria GfK.