Konami Além de Corinthians e Flamengo, o Vasco também assinou contrato de exclusividade com o game da Konami este ano

“Bola pro mato, que o jogo é de campeonato”: Pro Evolution Soccer 2018 – ou simplesmente PES 2018 – chega ao mercado brasileiro nesta terça-feira, 12.

Com versões para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC, o game de futebol da japonesa Konami aposta nos contratos de exclusividade com times brasileiros para fazer bonito nos consoles e recuperar a liderança do mercado nacional, perdida há alguns anos para a franquia rival FIFA, da EA Sports, segundo dados da consultoria GfK.

Em 2017, PES 2018 será o único game do mercado a ter todos os times do Campeonato Brasileiro. Neste ano, a Konami manteve a parceria de exclusividade com Corinthians e Flamengo, e trouxe ainda só para si o Vasco. “É um orgulho ter um time tão importante para o Brasil no jogo”, disse André Bronzoni, gerente de PES para as Américas, durante evento realizado em São Paulo, há um mês, durante o anúncio da parceria.

Além dos 20 times da Série A do Brasileirão, o jogo também terá Internacional (RS) e Red Bull Brasil (SP). Por outro lado, o game da Konami sofre quando o assunto é o futebol internacional: ligas importantes da Europa, como a espanhola La Liga e a inglesa Premier League têm exclusividade com Fifa, o que faz com que times como Manchester City e Real Madrid sejam substituídos pelos nomes genéricos Man Blue e MD White -- uma pedra no sapato de qualquer jogo que se proponha a ser “artilheiro de vendas”.

No Brasil, mais uma vez, a narração de PES 2018 será de Milton Leite e os comentários, de Mauro Beting. Quem quiser ter um “gostinho” do game antes de comprar pode baixar a demo oficial, que permite aos jogadores experimentar 12 times diferentes (entre eles, Corinthians, Flamengo e a seleção brasileira) em dois modos: amistoso e “três-contra-três”, no qual até seis jogadores podem se enfrentar.

Craques. Outra novidade do futebol brasileiro no jogo é a presença de Romário e Sócrates como parte do modo MyClub Legends, que permite que os jogadores se divirtam com craques do passado. “Quem nasceu nos anos 1990 vai se divertir com a forma como recriamos os gols do Baixinho”, disse Bronzoni. Quem também estará presente no modo é o argentino Diego Maradona.

Outro jogador inusitado que estará presente dentro do game é o velocista jamaicano Usain Bolt, atual detentor do recorde mundial dos 100 metros rasos.

Konami No PES 2018, Usain Bolt está dentre as opções de jogadores que usuário pode selecionar

Para quem jogou Winning Eleven e International Superstar Soccer, os antigos nomes de Pro Evolution Soccer, outra notícia divertida é a de que o narrador Jon Kabira também estará presente na versão brasileira do jogo. Nos anos 2000, Kabira ficou conhecido por bordões como “Ronarudío!” nos jogos anteriores da franquia, referindo-se ao craque brasileiro Ronaldo Fenômeno, marcando uma geração de fãs.

PES 2018

Produtora: Konami

Lançamento: 12 de setembro

Plataformas: PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC

Preço: R$ 199,90 (todas as plataformas)