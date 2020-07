Reprodução/Konami/EA Sports FIFA/YouTube PES 2021 (à esquerda) será apenas uma atualização de temporada, enquanto o FIFA 21 (à direita) será lançado como jogo único.

Nesta quinta-feira, 23, a Electronic Arts (EA) publicou o trailer do seu mais novo jogo da franquia FIFA, o FIFA 21, no canal da EA Sports FIFA no YouTube. O vídeo mistura tanto gravações dos jogadores na vida real em suas casas durante o isolamento social forçado pela pandemia do novo coronavírus quanto gravações de gameplay do jogo. Nesta quarta, a desenvolvedora já tinha revelado a capa do novo jogo com Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain e campeão do mundo com a França em 2018 na Copa da Rússia.

A arte da capa do #FIFA21 Standard Edition Reserve agora mesmo -> https://t.co/HNXHWNVHbr pic.twitter.com/MJLG9unv9J — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) July 22, 2020

Do outro lado do gramado, porém, o barulho não é tão alto. A Konami, desenvolvedora da franquia rival, Pro Evolution Soccer, também anunciou a sua nova entrada, o PES 2021, mas informou que será um lançamento mais modesto neste ano, apenas uma atualização de temporada para o eFootball PES2020. O foco da equipe de desenvolvimento é levar o jogo para a próxima geração usando uma nova engine (motor gráfico).

Veja abaixo tudo o que sabemos sobre os novos lançamentos das duas gigantes dos games de futebol e o que esperar dos novos jogos.

Novidades de jogabilidade e modos de jogo

PES: Como é apenas uma atualização para a versão 2020, o eFootball PES 2021 não terá grandes mudanças de jogabilidade e novos modos de jogo. Isso só irá acontecer na versão que será lançada para a nova geração de consoles no final de 2021 (mais detalhes abaixo).

Por enquanto, as mudanças serão apenas atualizações de dados de jogadores e as alterações das equipes para a temporada de 2020/2021. Algumas equipes, no entanto, não estarão atualizadas no dia do lançamento e serão alteradas depois. Também foram adicionados três novos avatares lendários de treinadores para o modo Liga Master. O PES 2021 virá em várias versões, sendo a comum e as Edições de Clubes, em que o jogador pode começar já com o time da versão (Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United e Arsenal) e bônus e kits digitais temáticos da equipe.

Reprodução/Konami/YouTube O PES 2021 será uma atualização de temporada para o PES 2020, então não terá mudanças de jogabilidade. As principais novidades são as atualizações dos times e recompensas para fãs fiéis.

Outra novidade são os chamados “Bônus de Veterano”, que estarão disponíveis para quem jogou o modo myClub tanto no PES 2020 quanto no PES 2019 e serão concedidos de acordo com as conquistas que o jogador conseguiu. A princípio, os bônus serão distribuídos entre a data de lançamento, em 15 de setembro, e o dia 10 de dezembro.

Por fim, o PES 2021 também terá os conteúdos exclusivos da UEFA Euro 2020, uma das licenças adquiridas pela Konami. A atualização terá o modo de torneio offline, assim como todas as 55 seleções europeias e o Estádio Wembley, entre outros.

FIFA: Como é um jogo completamente novo, a EA promete várias novidades de jogabilidade, a começar pelo Agile Dribbling, que vai permitir dribles e movimentos com os pés mais rápidos, dinâmicos e responsivos. Novos dribles também serão adicionados, como o drible da vaca. Os jogadores terão uma nova “personalidade de posicionamento”, o que vai exigir maior consciência do jogador na hora de posicionar o seu time.

No Modo Carreira, você poderá jogar no modo Simulador de Partida Interativo, em que você entra apenas em momentos chave do jogo para fazer a diferença. No Ultimate Team, também haverá novos modos de jogo e recompensas, como o modo Co-op para jogar com um amigo. Já o Volta Football, o futebol de rua introduzido no FIFA 20, também ganhará novos movimentos e novas quadras, inclusive uma em São Paulo, além dos chamados Volta Squads, em que você pode se juntar com outros três amigos ou jogar com outros jogadores online em partidas de cinco contra cinco.

Com relação às licenças, FIFA traz mais de 30 ligas oficiais, incluindo a Liga dos Campeões, a Premier League, a Bundesliga, a LaLiga, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América, com mais de 700 times e 17 mil jogadores únicos e autênticos.

Foco na próxima geração de consoles

Reprodução/EA Sports FIFA/YouTube O FIFA 21 será lançado tanto para a atual quanto para a nova geração de consoles, que será lançada no final do ano.

PES: No último dia 15, a Konami publicou um comunicado no site de comemoração dos 25 anos da franquia Pro Evolution Soccer informando os próximos passos da saga. Segundo a empresa, o principal foco da equipe agora está no desenvolvimento de um novo jogo de futebol para a nova geração de consoles (PlayStation 5 e Xbox Series X), “que tenta incorporar nosso conceito principal: ‘The Pitch is Ours’.”

A desenvolvedora anunciou que o novo jogo está sendo trabalhado na Unreal Engine, motor gráfico da Epic Games, que deve permitir melhorias “em todas as áreas do jogo”. A empresa promete modelos de jogadores e animações mais realistas, visuais fotorrealistas e física melhorada, além de mudanças para os modos myClub e Liga Master.

A Konami informou que, justamente por conta disso, o lançamento do PES 2021 será apenas por uma atualização de temporada. Segundo a empresa, os testes do jogo na nova geração começarão em meados de 2021 e o game deve ser lançado um pouco depois, mas ainda no mesmo ano.

FIFA: Diferente da Konami, que só vai lançar um novo jogo completo de PES em 2021 na nova geração, a EA Sports vai lançar o FIFA 21 tanto para a geração atual quanto para a próxima geração de consoles. Enquanto na versão para PlayStation 4 e Xbox One as mudanças serão mais visíveis nos modos de jogo e jogabilidade, a nova geração trará também novidades gráficas, de carregamento e de imersão, mesmo que usando o mesmo motor gráfico, a Frostbite Engine.

Entre as melhorias gráficas estão a iluminação diferida e renderização ultrarrealista, o que permite uma maior humanização dos jogadores ao longo da partida, como movimentação, cansaço e suor, além de clima e ambientação mais realista nos estádios. Em questão de carregamento, por conta dos SSDs usados nos consoles da nova geração, o jogos serão muito mais rápidos, fluídos e responsivos. Já o som adaptável de acordo com o espaço dentro do jogo e a nova tecnologia de resposta háptica e gatilhos adaptativos do DualSense, controle do PS5, permitirão uma maior imersão em cada partida.

Datas de lançamento

PES: Apesar de não haver uma data de lançamento para o jogo desenvolvido para a próxima geração, a atualização do PES 2021 será lançada no dia 15 de setembro.

FIFA: O lançamento do FIFA 21 está marcado para o dia 9 de outubro. A data foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus, já que, originalmente, o jogo seria lançado na última semana de setembro.

Preços no lançamento

PES: Para comemorar os 25 anos da franquia, a Konami anunciou preços especiais para o “novo” PES. Para os interessados, a pré-venda já está disponível com preços variando de R$ 99,90 para versão de PC até R$ 179,90 para as versões para consoles (PS4 e Xbox One). As versões de equipes são um pouco mais caras, variando entre R$ 119,90 no PC e R$ 199,90 nos consoles. Essas edições têm desconto de 20% no preço para quem já tem o PES 2020 ou o PES 2020 Lite.

FIFA: Em relação ao PES, os preços do novo FIFA estão bem salgados. Para quem quiser reservar a sua cópia na pré-venda, os preços variam de acordo com a edição. A Standard está a R$ 298,90, enquanto a Champions Edition está saindo a R$ 398,90. Já a mais completa, a Ultimate Edition, está custando R$ 498,90.

Uma grande novidade para o FIFA 21, no entanto, é o que a EA chama de Dual Entitlement. Se você comprar a versão para PS4 ou Xbox One entre o lançamento do jogo e o início de vendas do FIFA 22 e quiser adquirir a versão para PS5 ou Xbox Series X quando for lançada, você não precisará comprar o jogo novamente. Com o Dual Entitlement, você pode apenas baixar gratuitamente a edição do jogo para a nova geração e aproveitar as novas tecnologias, tudo isso sem perder a versão para a geração atual de consoles. Então, na prática, você comprará dois jogos (apesar de ser o mesmo jogo, só em duas plataformas diferentes) pelo preço de um.