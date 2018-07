Reprodução

A Sony anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, que o videogame PlayStation 4 acaba de alcançar 30,2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. É um avanço significativo para a empresa: o último número de vendas divulgado pela Sony, em abril, dizia que 22 milhões de unidades tinham sido vendidas até o final do 1º trimestre de 2015.

O salto recente nas vendas da Sony se deve especialmente ao corte de US$ 50 no preço do console nos EUA, realizado no início de outubro. No fim do último mês, a empresa divulgou que tinha enviado 29 milhões de PlayStation 4 para os varejistas.

O número aumenta a vantagem da Sony para a concorrência: de acordo com dados do site VGChartz.com, especializado em estatísticas sobre o mundo dos games, o PlayStation 4 já vendeu mais que o Xbox One, da Microsoft (15,6 milhões), e o Wii U, da Nintendo (10,9 milhões), juntos.

Pouco a pouco, o PlayStation 4 vai se tornando o console mais bem vendido da história da Sony: seu ritmo de vendas está mais acelerado do que o do PlayStation 2, o videogame mais vendido de todos os tempos. Lançado em 15 de novembro de 2013, o PS4 já superou os dois primeiros anos de vendas do PS2, que teve 25 milhões de unidades vendidas.

Aqui no Brasil, o videogame é fabricado na Zona Franca de Manaus, e tem preço sugerido de R$ 2,6 mil. O concorrente Xbox One, por sua vez, teve seu preço recentemente reajustado para R$ 2,5 mil, por conta da alta do dólar. A Sony não divulgou o número de PS4 vendidos em cada país, como o Brasil.