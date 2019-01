Divulgação PS4 já vendeu 91,6 milhões de unidades

A Sony revelou uma marca importante para o Playstation 4: o console vendeu globalmente 91,6 milhões de cópias desde o seu lançamento. Em julho de 2018, o número de unidades vendidas era de 82 milhões.

A marca coloca o console no caminho para ser tornar um dos videogames mais vendidos da história. O topo do ranking é ocupado por Nintendo DS (154 milhões de unidades vendidas), Playstation 2 (152 milhões) e Game Boy/Game Boy Color (118,7). O PS4 já superou o seu antecessor, o PS3, que teve 84 milhões de unidades vendidas.

As vendas de final de ano foram significativas: 5,6 unidades. Com alguns exclusivos de destaque, como God of War, a Sony destacou Marve's Spider-Man, que desde o lançamento, em setembro de 2018 , vendeu 9 milhões de cópias.